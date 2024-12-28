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ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в Воронежской области

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, завершила проект по внедрению системы межсетевого экранирования UserGate в инфраструктуру организации Воронежской области. Это позволило обеспечить контроль доступа пользователей, защиту и фильтрацию трафика заказчика. Проект соответствует стратегии ГК Softline по трансформации и развитию рынка: помогая организациям в импортозамещении, группа компаний стимулирует развитие продуктов российских ИТ-производителей.

Заказчику был необходим безопасный и контролируемый доступ пользователей корпоративной сети к интернету, а также защита сетевой инфраструктуры от внешних угроз. Основными требованиями к продукту были его зрелость и соответствие условиям закупки. Важно было не только внедрить систему, но и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию и сопровождение. Всем этим критериям соответствовало предложение ГК Softline внедрить продукт UserGate NGFW с функцией VPN и веб-фильтрации.

Такое решение позволило заказчику легко мигрировать с имеющегося продукта на новое ПО. Процесс интеграции длился восемь месяцев и включал в себя установку и настройку сервера, консоли администрирования и модуля, обеспечивающего защиту корпоративной сети, на 34 площадках: в центральном офисе в Воронеже, а также 33 округах и муниципальных районах.

Компания продолжает сотрудничество с заказчиком: к ядру UserGate подключаются другие связанные с заказчиком организации Воронежской области.

«Команда Softline продемонстрировала высокий уровень компетенций, взяв на себя решение как технических, так и организационных вопросов. Инженеры ГК Softline не только выполнили свою часть работ, но и оказали консультационную поддержку ИТ-специалистам компании-заказчика, передав экспертизу как по непосредственному использованию продукта, так и в смежных вопросах», — сказала Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate.

«Этот проект был масштабным и непростым с технической точки зрения. Благодаря высокому уровню компетенций задействованных инженеров, слаженной работе специалистов и поддержке вендора, который оперативно предоставил все оборудование, удалось реализовать поставленные задачи и развернуть систему в кратчайшие сроки», — сказал Роман Черников, руководитель отдела по работе с государственными и академическими организациями в ЦФО в Softline.

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