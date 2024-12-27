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Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки

Новая разработка тульского RnD центра и отечественного производителя микрофонной техники «Октава ДМ» стала ответом предприятия на запрос потребителей о создании решения, способного передать плотное и объемное звучание ударных как на записи, так и живом выступлении. Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

Микрофоны разработаны для различных компонентов барабанной установки: D1 предназначен для захвата звука с бас-барабана, а D2 — с томов. Каждый из микрофонов будет доступен для заказа по отдельности. Несмотря на то, что техника разрабатывалась именно для ударных, микрофоны D1 и D2 подойдут для записи басовых кабинетов, гитарных усилителей, контрабасов, виолончелей и баритон-валторн.

Чтобы получить сбалансированный стереозвук ударной установки производитель рекомендует использовать в комплекте к инструментальным микрофонам D1 и D2 легендарную стереопару «Октава МК-012-01». В данном случае стереопара применяется в качестве оверхед микрофонов. Конденсаторный МК-012-01 является универсальным микрофоном, зарекомендовавшим себя не только для записи инструментов, но и пользуется популярностью у саунд-дизайнеров кино, создающих звуковое оформления взрывов, крушений и других сцен с яркими низкочастотными звуками.

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Микрофоны кардиоидной направленности для ударной установки с расширенным низкочастотным диапазоном

«Выбор микрофонов для ударной установки действительно представляет собой сложную задачу из-за особенностей звучания ударных инструментов и множества возможных вариантов расположения микрофонов. Каждая составляющая ударной установки требует особого подхода при передаче звука и микшировании. Мы разрабатывали новые микрофоны для ударных, руководствуясь желанием предоставить готовое решение, которое облегчит задачу музыкантов и звукорежиссеров в поиске качественного звука. Благодаря профессионализму команды и погруженности специалистов компании в мир музыки форм-фактор и капсюли микрофонов получились максимально продуманными, что позволяет достичь оптимального звучания без лишних хлопот и временных затрат на настройку техники», — сказала генеральный директор« Октава ДМ» Любовь Стальнова.

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