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SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил новый модуль ITAM-системы «Управление потребностями», предназначенный для реализации процессов планирования потребностей организаций в ИТ-активах.

«При разработке модуля «Управление потребностями» мы опирались на опыт наших клиентов. Компаниям важно не просто навести порядок в учете ИТ-активов, им нужен инструмент для принятия стратегических решений. Новая функциональность позволяет оценивать потребности в оборудовании, упорядочить планирование закупок и контролировать распределение ресурсов в едином интерфейсе», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne ITAM представляет собой централизованную систему для управления жизненным циклом ИТ-активов — от регистрации до списания и утилизации. Решение обеспечивает учет и контроль активов, управление контрактами на обслуживание, а также позволяет упорядочить все связанные процессы, включая инвентаризацию и перемещение оборудования.

SimpleOne ITAM может интегрироваться с ITSM-системами, а также имеет возможности для интеграции с другими решениями, которые используются в организации, что позволяет ИТ-специалистам получать более полную информацию и решать все задачи в одном окне. ITAM, как и все решения SimpleOne на базе low-code-платформы, имеет возможности для адаптации под конкретные потребности организаций.

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