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С новой BI-системой «Нева Тревел» сократила время обработки отчетов на 50%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно внедрил новую аналитическую BI-систему на базе платформы PIX BI для компании «Нева Тревел», ведущего оператора в сфере туристических водных экскурсий в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Внедрение решения стало необходимостью, обусловленной динамичным ростом бизнеса и необходимостью эффективного управления данными о продажах билетов и загруженностью ресурсов. Благодаря BI-системе упростится процесс анализа данных о продажах и произойдет оперативное информирование руководителей и специалистов актуальной аналитической информацией.

В результате реализации системы компания смогла сократить время на обработку отчетов на 50%, что значительно повысило оперативность принятия решений и общую эффективность работы команды. Точность прогнозирования продаж при этом возросла на 30%.

Важной составляющей системы стал мониторинг о загрузке теплоходов, причалов и работы кассиров. Гибкость в выборе временных периодов и фильтров обеспечивает возможность глубокого анализа данных, что позволяет выявлять важные тенденции и закономерности.

«В рамках проекта мы провели детальный анализ данных компании «Нева Тревел», выявили ключевые метрики и показатели KPI, необходимые для оценки основных бизнес-показателей. На основе полученных данных был разработан ETL-процесс обработки с использованием высокопроизводительной колоночной базы данных ClickHouse и BI-системы PIX BI. Такой подход гарантирует не только автоматическую обработку ежедневных данных о продажах, но и возможность анализа исторических данных за предыдущие годы», – сказал руководитель проектного отдела «BI/RPA Финансы» ИТ-интегратора «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Петр Иванищев.

Реализация аналитических инструментов в работу «Нева Тревел» позволило повысить точность прогнозирования продаж на 30%. Кросс-функциональный анализ данных теперь доступен различным подразделениям компании, что улучшает взаимодействие между командами и создает единое представление о бизнес-процессах.

В результате проекта «Нева Тревел» получила полностью импортозамещенную BI-систему, которая использует сочетание российского программного обеспечения и открытых решений. Кроме того, все критически важные данные остаются внутри корпоративной сети компании, что соответствует строгим стандартам информационной безопасности и конфиденциальности.

Таким образом, реализация комплексной BI-системы для «Нева Тревел» не только повысила эффективность управления данными, но и обеспечила компании мощный инструмент для анализа и оптимизации бизнес-процессов, что способствует дальнейшему росту и развитию компании в конкурентной среде

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