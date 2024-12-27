Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер»

Pix Robotics и НТЦ ИТ «Роса» завершили тестирование экосистемы продуктов Pix и операционной системы «Роса Хром 12 Сервер». По итогам тестирования был получен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений.

Тестирование продемонстрировало стабильность работы продуктов Pix RPA, Pix BI и «Pix Процессы» на платформе «Роса Хром 12 Сервер», которая соответствует требованиям ФСТЭК и включена в реестр отечественного ПО. Интеграция решений Pix и «Роса» открывает дополнительные возможности для компаний в различных отраслях, включая энергетику, финансы и ритейл.

«Роса Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и содержит более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и включена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

Pix RPA — платформа для автоматизации процессов с применением роботов и искусственного интеллекта (ИИI). Pix RPA включает в себя компоненты для разработки, запуска, управления программными роботами, а также инструмент для взаимодействия с ними в привычном интерфейсе мессенджера. Новые модули платформы – «Smart-модуль» и «Аналитический модуль» – позволяют применять ИИ в бизнес-процессах без специальных навыков работы с нейросетями и оценивать эффекты от внедрения Pix RPA с помощью наглядных визуализаций.

Pix BI — self-service-система бизнес-анализа для принятия управленческих решений на основе реальных данных. В Pix BI возможно загружать данные из любых источников, моделировать, детализировать и исследовать данные, работать над отчетами в совместном режиме и заниматься предиктивной аналитикой. Для создания дашбордов в системе есть набор из более чем 1 тыс. стандартных шаблонов визуализаций.

«Pix Процессы» — инструмент для реализации полного цикла процессного управления. Платформа позволяет анализировать бизнес-процессы на основе действий пользователей за компьютером и событий в корпоративных системах, моделировать их диаграммы в различных нотациях и управлять всеми процессами в организации.

«Совместимость наших продуктов позволяет заказчикам эффективно использовать инструменты для автоматизации и управления бизнес-процессами с соблюдением строгих правил информационной безопасности. Тесты показали высокий уровень интеграции, что особенно важно в условиях импортозамещения», — сказал Кирилл Серов, технический директор Pix Robotics.

«Результаты тестов подтверждают, что экосистема продуктов Pix и «Роса Хром 12 Сервер» отвечает ожиданиям российских клиентов, предоставляя безопасные и надежные решения для автоматизации», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».