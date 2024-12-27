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ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20%

АО «Юматекс», российский производитель углеродного волокна, завершил проект по цифровизации технического документооборота с использованием отечественного ПО Bimeister Flow. Этот шаг стал частью цифровой трансформации компании и направлен на модернизацию процессов согласования проектной и рабочей документации. Об этом CNews сообщили представители Bimeister.

Целью проекта было тестирование цифровых решений для согласования технической документации и оценка их эффективности с последующим масштабированием на другие проекты АО «Юматекс». В ходе реализации проекта были автоматизированы два ключевых бизнес-процесса — согласование проектной и рабочей документации, что позволило ускорить документооборот, повысить прозрачность и улучшить координацию между участниками проекта.

До начала проекта весь технический документооборот в АО «Юматекс» не был оцифрован, что приводило к замедлению рабочих процессов, повышенному риску ошибок и проблемам с доступностью информации. Основными вызовами были длительные процессы согласования и ручное управление процессами согласования и их сроками. Внедрение ПО Bimeister Flow позволило решить эти проблемы, обеспечив легкость обновлений документации и осуществление версионного контроля.

«Внедрение платформы Bimeister Flow стало значимым шагом в цифровой трансформации АО «Юматекс». Мы создали единое информационное пространство, которое объединило всех участников процессов согласования проектно-технической документации, сделав их прозрачнее и эффективнее. Автоматизация рутинных задач, таких как контроль версий, управление сроками и обработка замечаний, позволила нам не только ускорить процесс работы, но и значительно сократить вероятность ошибок. Этот проект укрепил наши позиции как технологически развитого предприятия, открыв новые возможности для дальнейшего совершенствования бизнес-процессов и масштабирования решений на другие проекты», – Алексей Зазнобин, заместитель директора по капитальному строительству «Юматекс».

«Проект с АО «Юматекс» стал для нас ярким примером того, как инновационные инструменты могут трансформировать бизнес-процессы. Платформа Bimeister Flow помогла оптимизировать ключевые аспекты работы с проектно-технической документацией, сделав процессы согласования более прозрачными, автоматизированными и удобными для всех участников. Мы гордимся тем, что наше решение способствует цифровой трансформации ведущих российских компаний, позволяя им быстрее достигать стратегических целей и укреплять свои позиции на глобальном рынке», – Леонид Есипов, исполнительный директор ГК Bimeister.

Цифровизация технического документооборота в промышленных компаниях, таких как АО «Юматекс», является важным элементом в повышении эффективности и устойчивости бизнеса. В последние годы наблюдается тенденция к ускоренному внедрению цифровых решений в производственных и инженерных процессах, что обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности на глобальном рынке.

По данным отраслевых исследований, автоматизация документооборота может снизить время, затрачиваемое на согласование документов, на 30-50%, а также уменьшить количество ошибок, связанных с ручным вводом данных, на 20-40%. Для компаний, подобных АО «Юматекс», это особенно важно, учитывая сложность и масштабы производственных процессов. Внедрение решений, таких как Bimeister Flow, позволяет не только ускорить внутренние процессы, но и улучшить взаимодействие с внешними партнерами и поставщиками.

Проект также подчеркивает важность перехода на отечественные программные продукты в условиях глобальных вызовов и санкционных условий. Это помогает укрепить независимость российских компаний от иностранных технологий и содействует развитию отечественного ИT-сектора.

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