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МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей

МТС, цифровая экосистема, запустила первую в России специализированную игровую приставку для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль может превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более двух тысяч компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизирована под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет беспрерывно играть на протяжении шести часов.

«Сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Рост интереса к мобильному геймингу мы видим и среди татарстанцев - его в том числе подстегнули и «Игры будущего» - первый в истории международный турнир на стыке спорта и киберспорта, который прошел в республике в начале года. Игрокам, как правило, требуется мощное железо, цена на которое может достигать несколько сотен тысяч рублей. МТС Fog Play упрощает игровой путь, а наша новая игровая приставка позволит ещё большему количеству татарстанских геймеров получить доступ к главным игровых хитам», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4,9 тыс. руб. Первая партия выпущена ограниченным тиражом и доступна в продаже на витрине МТС в Ozon.

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