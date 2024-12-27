«Лента» установила кассы самообслуживания в 94 гипермаркетах

«Лента», одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России, завершила масштабный проект по установке 393 касс самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

В каждом магазине было установлено от четырех до шести касс самообслуживания. Их количество зависит от трафика и пропускных возможностей, в основе расчета заложена математическая модель. В 70 гипермаркетах они появились впервые, в 24-х специалисты компании провели реконструкцию кассовых зон, которая включала установку дополнительных аппаратов. Кроме того, здесь появились весы самообслуживания. Реконструкция проходила во время работы торговых точек и не отразилась на качестве обслуживания покупателей.

КСО в «Ленте» работают на программном обеспечении отечественного вендора CSI: сотрудники магазинов и пользователи отмечают высокую эргономику решения и удобство при работе с интерфейсом. Всего в рамках проекта реконструкции в этом году компания установила 393 кассы самообслуживания.

Команда Lenta Tech уделила особое внимание выбору оборудования: установленные кассы CSI s.kit оснащены экранами с диагональю 21,5 дюйма с яркостью 500 кд/м² для комфортной работы в любое время суток. Интерфейс обновили и доработали с учетом обратной связи от покупателей и персонала.

Директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты» Сергей Сергеев: «Масштабное покрытие гипермаркетов кассами самообслуживания преследует сразу несколько стратегических целей компании – это рост доли чеков относительно обычных касс на 6,2%, снижение нагрузки на персонал торговых комплексов и повышение лояльности покупателей за счет улучшения стандартов обслуживания».

За последние два года «Лента» установила 1,12 тыс. касс самообслуживания. Благодаря проекту реконструкции компания значительно увеличила количество магазинов, где есть КСО: сегодня ими оборудованы 97% гипермаркетов.