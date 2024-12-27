Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России

Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) в реестре Минпромторга России на шестнадцать коммутаторов серии AQ-N3000, AQ-N5000 и AQ-N6000 до октября 2027 г.

AQ-N3000 – это платформа доступа корпоративного класса в семействе сетевых продуктов компании. Она создана для трансформации типовой сетевой инфраструктуры в гибридную производственную среду, где рабочее место не фиксировано в пространстве, доступ к информационным ресурсам осуществляется с любого устройства. Статус ТОРП получили модели Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-24T4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-24P4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-24P4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-48T4Y2Q, Aquarius AQ-N3000-48T4Y2Q-PE, Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q-PE и Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q.

AQ-N5000 – производительные коммутаторы корпоративного класса. Совместно с коммутаторами доступа AQ-N2000 и AQ-N3000 реализует высокий уровень продуктивности, безопасности и удовлетворенности пользователей для инфраструктуры предприятия любого масштаба. Статус ТОРП получили следующие модели: Aquarius AQ-N5000-24X2C, Aquarius AQ-N5000-24X2C-PE, Aquarius AQ-N5000-48Y8C, а также Aquarius AQ-N5000-48Y8C-PE.

AQ-N6000 – это платформы для построения инфраструктуры центров обработки данных. Представленные в серии устройства позволяют реализовать различные варианты архитектуры сети ЦОДа: классический, с выделением уровней доступа, агрегации и ядра, и современные фабрики Spine-Leaf. Aquarius AQ6000 – коммутаторы фиксированной конфигурации и компактного типоразмера с развитым функционалом ОС Aquarius Network Operating System (AqNOS). Статус ТОРП получили модели Aquarius AQ-N6000-48Y8C-PE, Aquarius AQ-N6000-48Y8C, Aquarius AQ-N6000-32C-PE и Aquarius AQ-N6000-32C.

«Включение коммутаторов Aquarius в реестр Минпромторга России свидетельствует о высокой степени локализации телеком-оборудования компании. Внедрение решений, отвечающих требованиям регулятора, также способствует большей защищенности устройств и позволяет применять их для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Успех коммутаторов Aquarius – это заметный прецедент в области импортозамещения российского телеком-оборудования, ведь это первые реестровые коммутаторы на базе микросхем не американского производства», ─ сказал директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

В июне «Аквариус» сообщил о производстве первой партии коммутаторов доступа корпоративного класса AQ-N3000, после чего провел масштабное обучение, посвященное конфигурированию и администрированию устройств.