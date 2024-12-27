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«Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии

В Республике Абхазия компанией «Финкомм» закончено внедрение автоматизированной системы централизованного бухгалтерского/бюджетного учета.

Отличительной особенностью этой системы, является то, что она является неотделимой частью автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия (АСУБП РА) как в части казначейского исполнения бюджета, так и государственного финансового контроля. С этого года система включает в себя компоненты по ведению бухучета с заработной платой и кадровым учетом.

Система построена на базе программных продуктов «Кейсистемс», включенных в реестр отечественного ПО.

В системе АСУБП РА с 2016 г. работают более 400 бюджетных учреждений республики. Прозрачность и непротиворечивость данных в новой автоматизированной системе, эффективные механизмы и алгоритмы помогают обеспечить своевременность выполнения финансовых обязательств в республике. Даже ввиду сложной экономической обстановки конца этого года Минфин Абхазии выполняет задачи по выплатам зарплат бюджетникам и финансирования прочих первоочередных государственных задач.

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