Дмитрий Григоренко: У глав российских регионов появятся цифровые панели управления

Правительство запускает пилотный проект по внедрению в управление регионами цифровых панелей, так называемых дашбордов губернаторов. Об этом шла речь на совещании заместителя председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко с руководством субъектов Российской Федерации.

Дашборд губернатора отображает данные из всех интегрированных государственных информационных систем, связанные с результатами деятельности региона, что позволяет повышать качество управленческих решений.

Функционал дашборда дает возможность:

- отслеживать статус федеральных поручений и обращений в Правительство;

- управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных регионом средств;

- мониторить рейтинги работы губернаторов;

- контролировать ход строительства объектов (школ, больниц, детских садов и т.д.);

- получать обратную связь от граждан.

Также информационная панель позволяет сформировать индивидуальный набор данных, дополнив их сведениями, отражающими специфику региона.

В рамках пилотного проекта с января 2025 г. цифровые панели управления появятся в 28 регионах. С учетом его итогов дашборды будут доработаны для внедрения во всех регионах страны. Предполагается, что такое решение будет принято до конца второго квартала следующего года.

«Дашборд можно условно назвать личным кабинетом губернатора. Во-первых, он дает персонализированную информацию о реализации ключевых задач и проектов в регионе в простой форме и режиме онлайн. Во-вторых, благодаря дашборду значительно повышается прозрачность взаимодействия регионов с федеральным центром. В-третьих, сведения, представленные на дашборде, основаны на данных из правительственных информсистем. Все это делает нашу информационную панель уникальным инструментом для губернаторов, с помощью которого они могут повысить качество управленческих решений», – сказал Дмитрий Григоренко.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.

Дашборд губернатора является частью цифровой модели управления, которая применяется в государственном управлении на федеральном уровне. С ее помощью Правительство в оперативном режиме получает актуальную информацию о ходе исполнения бюджета, поручений, подготовке законопроектов и нормативных актов, реализации всех государственных проектов и программ.