«Т1 Технологии» представила цифровое рабочее пространство для сотрудников российских компаний

Компания-разработчик программного обеспечения (ПО) «Т1 Технологии» представила «Цифровое рабочее место» — десктопное и мобильное приложение для ежедневного выполнения корпоративных задач. В продукт входит два модуля: первый организовывает работу сотрудников компании, второй — автоматизирует взаимодействие с партнерами. Решение реализовано в формате on-premise, что обеспечивает дополнительную безопасность, благодаря размещению на серверах клиента.

Мобильная версия предназначена для взаимодействия сотрудников между собой и получения услуг со стороны работодателя. Приложение включает в себя функционал по бронированию переговорных комнат, просмотру организационной структуры компании, ознакомлению с корпоративными скидками и услугами ДМС, созданию заявок на оформление отпусков и больничных, а также справок различной направленности (2-НДФЛ, выписка из трудовой книжки, справка с места работы). Новым работникам в приложении будут доступны инструкции, карты офисов, занятия в рамках системы обучения и онбординга.

Сотрудники компании получают доступ к опциям, соответствующим их должностным обязанностям. Для руководителей предусмотрен административный функционал, включающий в себя просмотр данных по заявкам от партнеров и этапов реализации сделок.

Второй модуль автоматизирует работу с партнерами и содержит информацию о компании, ее продуктах, а также личный кабинет, в котором возможно полноценно вести работу и оцифровывать результаты сотрудничества, например, регистрировать лиды и сделки, которые благодаря интеграции попадают непосредственно в CRM-систему. Также пользователи могут проходить курсы в партнерской академии для повышения профессиональных навыков.

«Цифровое рабочее место» позволит сотрудникам компании и партнерам меньше времени тратить на рутинные задачи. Онбординг контрагентов занимает до пяти рабочих дней, а регистрация лидов партнерами происходит всего за один день. Мы планируем развивать продукт в следующем году — осуществим интеграцию с LMS, базой знаний, создав биржу лидов и развив аналитическую отчетность», — отметил Денис Иванов, владелец продукта «Цифровое рабочее место» компании «Т1 Технологии».