SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech

SL Soft представила новую версию модуля «Электронный наряд-допуск» платформы Visitech. Теперь он представлен в виде коробочного программного продукта, что значительно упрощает установку и расширяет доступность решения для большего количества предприятий, стремящихся к быстрой цифровой трансформации.

Новая версия модуля использует единую и универсальную программную основу, адаптированную под типовые задачи, такие как оформление и согласование наряд-допусков, отображение места работы на карте, отслеживание изменений, формирование необходимых справочников рисков и журналов. Все это значительно снижает затраты ресурсов на дальнейшую модернизацию. Пользователи будут оперативно получать важные обновления без сложной настройки и дополнительных расходов. Модуль регулярно обновляется в соответствии с нормами законодательства.

Новый «Электронный наряд-допуск» разработан с использованием фреймворков и библиотек Angular и Node.js, что обеспечивает повышенную производительность, отказоустойчивость и большие возможности для дальнейшей доработки решения.

Основное назначение модуля — оцифровка и упрощение процедуры оформления и утверждения нарядов. Благодаря переходу на цифровой формат согласование может проводиться с использованием электронной подписи (ЭП). Бумажные наряды полностью заменяются на цифровые версии и становятся доступны для отображения на планшетах, что делает систему удобной и мобильной на рабочей площадке.

Использование продукта упрощает доступ к информации, а также ускоряет процесс оформления и допуска к работам, минимизируя простои и сопутствующие издержки.

«Новая версия “ЭНД”— важный шаг в комплексном процессе модернизации нашей платформы, — отметил Сергей Воробьев, руководитель отдела продуктового развития Visitech компании SL Soft. — Обновление не только упрощает внедрение системы на предприятии, но и открывает новые возможности для ее развития: ближайшее время мы планируем существенно расширить функциональность коробочной версии модуля за счет интеграции других решений платформы».

Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы в предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях высоких производственных рисков.