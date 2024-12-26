CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Ред Софт» и Passion объявили о сотрудничестве

Компания Passion, производитель высокотехнологичных устройств (от компактных ноутбуков и моноблоков до умных очков с дополненной реальностью и сетевого оборудования) и компания «Ред Софт», производитель операционной системы для мобильных устройств, универсальной комплексной платформы в области безопасности и собственного стека решений в области системного программного обеспечения и баз данных объединились для продвижения технологий следующего поколения на рынке России. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Подписание состоялось на презентации продуктовой линейки Passion. Подписантами выступили председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев и президент Passion Юй Синьюй.

«По нашему мнению, подписание данного соглашения открывает новый этап в российско-китайских отношениях в области создания высокотехнологической продукции, позволяющий перейти на новый уровень взаимодействия и коммуникаций в цифровом мире. Одним из видимых результатов нашего сотрудничества станет линейка уникальных устройств, основанных на решениях компании «Ред Софт», аналогов которым нет в мире. В частности, на устройствах компании Passion станет доступна мобильная операционная система «Ред ОС М», связавшая на единой аппаратной платформе две технологические экосистемы – Linux и AOSP. Данное решение способно изменить цифровой облик будущего с точки зрения построения ИТ-инфраструктуры заказчиков на российском и китайском ИТ-рынках», - отметил председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев.

«Подписание соглашения между Passion и «Ред Софт» открывает двери для беспрецедентных возможностей в области высоких технологий. Это партнерство не только укрепляет стратегические связи, но и создает платформу для внедрения инновационных решений. Заключение соглашения является свидетельством нашей решимости двигаться вперед и создавать продукты, которые соответствуют самым высоким стандартам. Мы уверены, что наше сотрудничество приведет к значительным достижениям и станет основой для будущих успехов», - сказал президент компании Passion Юй Синьюй.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Власти выделили 2,5 миллиарда закрытие на 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Совершил первый полет новый российский ударный беспилотник «Куб-10Э» с повышенной дальностью. Видео

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще