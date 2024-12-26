Разработчик системы HRlink вырос в 1,5 раза до 950 млн рублей

По итогам 2024 г. выручка HRlink выросла в 1,5 раза в сравнении с прошлогодним показателем — до 950 млн руб. Высокие темпы роста бизнеса можно объяснить расширением сотрудничества с текущими клиентами, привлечением новых компаний, кратным ростом популярности модуля приема кандидатов Start Link и развитием функциональности флагманского продукта и экосистемы сервисов вокруг него. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink — участник рынка кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и подготовку к началу работы. Вокруг основного продукта разработчик выстраивает комплексный сервис, который включает подготовку нормативной базы для запуска КЭДО, обучение сотрудников, техническую поддержку системы и сопровождение клиентов на всех этапах использования платформы.

По итогам 2024 г. объем собственной выручки HRlink прогнозируется на уровне 950 млн рублей. Показатель вырос в 1,5 раза в сравнении с 2023 г. Росту финансовых показателей способствовало сразу несколько факторов. Прежде всего, команда HRlink продолжила совершенствовать подходы к работе с текущими клиентами и расширению пула заказчиков — в 2024 г. ими стали дочерние организации ПАО «Ростелеком», «Московская Пивоваренная Компания», официальный дилер ПАО "КАМАЗ" ГК «Кориб», Familia и др. По состоянию на конец 2024 г. сервисом HRlink пользуются свыше 7 тыс. юридических лиц.

Кроме того, развитие функциональности платформы также подстегнуло повышенный спрос на HRlink. В 2024 г. много внимания уделялось вопросам надежности, безопасности и повышения уровня производительности сервиса. Это стало логичным следствием увеличения числа пользователей HRlink и роста нагрузки на него: за год свыше 1,5 млн человек 25 млн раз воспользовались сервисом, чтобы подписать документы. Для обеспечения стабильной работы была модернизирована архитектура платформы. Кроме того, HRlink первым на рынке кадрового ЭДО предложил пользователям доступ к двум удостоверяющим центрам для выпуска электронных подписей — это сделало платформу катастрофоустойчивой.

Также компания продолжила двигаться по пути создания экосистемы вокруг своего флагманского продукта и расширения сценариев взаимодействия с ней. На рынке кратно возрос интерес к Start Link, сервису для онлайн-трудоустройства сотрудников, который позволяет автоматизировать процессы оформления на работу. Помимо этого, в HRlink появились инструменты для оформления командировочных документов. Это стало возможным за счет интеграции с партнерским сервисом — платформой для организации командировок Trivio.

Кроме того, на стартовую страницу HRlink теперь можно добавить все необходимые в повседневной работе корпоративные сервисы — благодаря «Витрине сервисов» платформа стала единой точкой входа для сотрудников в корпоративную экосистему. Для повышения удобства работы с HRlink платформа стала доступна из мобильного приложения.

«По прогнозам Минтруда России, к 2030 г. российский рынок труда будет нуждаться в 2,4 млн специалистов. Успешное управление персоналом — критически важное условие существования и развития любой компании. Добиться этого невозможно без инструментов автоматизации. Именно поэтому HRlink становится полноценной экосистемой, благодаря которой можно полностью автоматизировать взаимодействие сотрудника с работодателем, начиная с первых шагов на этапе трудоустройства», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

ГК HeadHunter увеличила свою долю в HRlink до 60%. В планах HRlink на ближайшие годы дальнейшее масштабирование бизнеса и повышение доходности.

«Сделка с ГК HeadHunter стала важным этапом для нашей компании. Поддержка со стороны инвестора — лидера отрасли — подтверждает, что HRlink развивается по правильной траектории. Рынок кадрового ЭДО продолжит расти на 30-40% ежегодно в ближайшие 3-5 лет и будет развиваться под влиянием главенствующего тренда на человекоцентричность. Наше решение идеально вписывается в эту концепцию. Усилившись, мы готовы предложить клиентам уникальный пользовательский опыт и первоклассный сервис, который охватывает широкий спектр задач — от внедрения платформы для безбумажного КДП до консультирования в области трудового законодательства и автоматизации HR-процессов», — сказал Дмитрий Махлин.

В 2024 г. HRlink также укрепляла связи с университетами. Компания заключила соглашение с Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого, в рамках которого студенты будут знакомиться с системами кадрового ЭДО на базе HRlink, а специалисты компании проведут занятия в вузе. Учащиеся также получат возможность пройти практику в HRlink. В планах компании — расширение сотрудничества в сфере образования.