МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение

Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управления бизнес-процессами, объявили о начале сотрудничества в сфере образования.

В рамках партнерства Comindware предоставит университету бесплатный доступ к своей платформе для использования в учебном процессе. Это позволит студентам МГТУ ГА изучать и применять на практике современные инструменты управления бизнес-процессами в авиационной отрасли.

«Партнерство с Comindware открывает новые возможности для наших студентов, — отметил Николай Корягин, заведующий кафедрой экономики и управления на воздушном транспорте МГТУ ГА. — В современной авиации эффективное управление процессами играет критически важную роль. Доступ к передовым технологиям позволит нашим выпускникам получить практические навыки, востребованные в отрасли».

«Мы гордимся возможностью сотрудничать с ведущим авиационным университетом России, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Наши решения помогут будущим специалистам авиационной отрасли освоить современные подходы к управлению сложными бизнес-процессами, характерными для авиационной индустрии».

Сотрудничество особенно актуально для студентов, изучающих экономику и управление на воздушном транспорте, где оптимизация процессов напрямую влияет на эффективность и безопасность авиаперевозок. Будущие специалисты получат возможность работать с современными инструментами автоматизации и управления процессами.