Ippon представила серию мощных трехфазных ИБП Intatum ML

Производитель источников бесперебойного питания Ippon объявил о запуске новой серии трехфазных решений Intatum ML. Устройства предназначены для обеспечения стабильного электропитания критически важного оборудования и уже доступны для заказа.

Модели мощностью 100 кВА, 120 кВА, 200 кВА и 300 кВА отличаются высокой энергоэффективностью, компактным корпусом и широкими возможностями настройки. Среди ключевых характеристик — КПД до 95,5% в режиме двойного преобразования и до 98,5% в энергосберегающем (ECO) режиме. Устройства поддерживают коэффициент входной мощности 0,99, что способствует стабильной работе питающей сети и снижению энергозатрат.

Серия Intatum ML оснащена ЖК-дисплеем с сенсорным управлением, а также системами голосового и визуального оповещения для простой и понятной диагностики в случае аварийных ситуаций. Устройства поддерживают удаленный мониторинг и управление через SNMP и обладают несколькими коммуникационными портами, включая «сухие контакты».

Рациональная компоновка внутренних элементов позволила добиться компактных размеров, сделав устройства удобными для установки даже в ограниченном пространстве. Возможность параллельного подключения до четырех устройств обеспечивает масштабируемость системы для объектов различного масштаба.

ИБП Intatum ML рекомендованы для использования в коммерческих зданиях, логистических центрах, образовательных учреждениях, финансовых организациях, предприятиях розничной и электронной торговли и других объектах, где требуется надежная защита электропитания.

На российском рынке серия доступна эксклюзивно через компанию Merlion, официального дистрибьютора Ippon, а также через партнерскую сеть бренда.