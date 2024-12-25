Система MD Audit помогла «Саратовской кондитерской мануфактуре» снизить процент брака на 80%

Внедрение системы MD Audit от SL Soft (ГК Softline) менее чем за полгода позволило в 10 раз снизить количество нарушений на предприятии пищевой промышленности. Проект по оптимизации производственных процессов и повышению качества выпускаемой продукции на «Саратовской кондитерской мануфактуре» стартовал в июле 2024 г.

Система MD Audit позволила оцифровать чек-листы для контроля качества и оценки технического состояния оборудования, организовать регулярные проверки по ним, что практически полностью ликвидировало внезапные поломки и снизило расходы на ремонт. Внедрение ПО и последующая организация регулярных проверок также помогли значительно улучшить санитарные условия на производстве.

«Большинство наших клиентов — это розничные сети, но возможности системы MD Audit позволяют оцифровать и оптимизировать процессы и в промышленности. Мы помогаем производству подсветить проблемные места, упорядочить контроль, сделать его удаленным, чтобы в режиме реального времени получать информацию от разных отделов компании, а также выстроить эффективную систему мотивации для сотрудников. Мы рады сообщить о реализации еще одного проекта по автоматизации бизнес-процессов предприятия с помощью собственного ПО, что отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline», — сказал управляющий директор MD Audit Андрей Подгорнов.

В результате внедрения системы MD Audit количество нарушений на производстве снизилось в 10 раз, а количество брака уменьшилось на 80%. Это стало возможным благодаря автоматической постановке задач на исправление нарушений и включению результатов проверок в систему мотивации мастеров смен.

«Мы достигли этапа, когда цифровизация процессов стала необходимостью. Автоматический контроль освобождает нас от рутины, позволяя сосредоточиться на решении значимых проблем. С помощью системы MD Audit мы обеспечиваем стабильное высокое качество продукции и уверенность в готовности к любым инспекционным проверкам», — отметил директор по производству «Саратовской кондитерской мануфактуры» Александр Чернов.