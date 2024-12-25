Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor

Завершены испытания совместимости новой версии No-code-платформы «Триафлай 5.1» для автоматизации аналитических процессов с СУБД Tantor российской компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Корректная работа ИТ-решений позволит бесшовно извлекать и обрабатывать данные, а также быстро и эффективно их анализировать в условиях растущего спроса на отечественное программное обеспечение.

Устойчивость и функциональность платформ в процессе совместной работы подтверждены соответствующим сертификатом №26196/2024, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

«Триафлай» — No-code-конструктор, который не только обеспечивает хранение, обработку, анализ и визуализацию данных, но и позволяет собирать информацию через веб-формы из распределенных источников.

СУБД Tantor — российская СУБД, оптимизированная для высоконагруженных корпоративных систем, со встроенной платформой управления и администрирования. Эффективно работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет осуществлять полноценную миграцию с решений иностранных вендоров, содержит многочисленные улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и расширения. Включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

«Для заказчиков, уже работающих с СУБД Tantor, совместимость платформ предоставляет возможность расширить функционал существующей системы без необходимости перехода на другие аналитические решения. Благодаря нативной интеграции заказчики могут бесшовно подключать базы данных, оперативно извлекать и обрабатывать информацию без дополнительных затрат на доработку систем. Это не только ускоряет аналитические процессы и повышает производительность, но и обеспечивает доступ к актуальным данным в режиме реального времени, что особенно важно для принятия стратегических решений. Важно отметить, «Триафлай» работает со всеми СУБД на базе PostgreSQL», — отметил Артем Гришковский, директор стратегического развития «Триафлай».

«Платформа «Триафлай» совместима с нашей СУБД Tantor, что представляет собой значительное преимущество для её пользователей. Эта интеграция обеспечивает эффективное управление данными, гарантируя высокую производительность и надежность работы приложений. Клиенты могут быть уверены в максимальной эффективности своих систем, что способствует достижению их бизнес-целей», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Ранее было проведено тестирование совместимости операционной системы Astra Linux с программным обеспечением «Триафлай 5.1». В результате проверки была подтверждена полная работоспособность продуктов в едином ИТ-контуре.