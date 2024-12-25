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OptiTeam Consulting и ADE автоматизировали процессы бюджетирования в компании по производству солнечных батарей

Предприятие в области солнечной энергетики перешло с зарубежной системы Anaplan на отечественную платформу Optimacros. Работы по внедрению выполнили ИТ-компании «ОптиТим Консалтинг» и АDE Professional Solutions. Об этом CNews сообщили представители «ОптиТим Консалтинг».

С 2016 г. компания-производитель солнечных модулей использовала систему Anaplan, внедренную ADE Professional Solutions несколькими годами ранее для подготовки бюджета и управленческой отчетности. Западное ПО охватывало большой перечень направлений: казначейство, производство, бюджетирование, фонд оплаты труда (ФОТ) и др. Бюджет формировался и утверждался один раз в квартал. В процессе участвовали 170 сотрудников. Управленческая отчетность, которую готовили в системе, состояла из 20 с лишним отчетов.

Так как подготовка бюджета и управленческой отчетности протекали онлайн в рамках одного решения, часто возникали проблемы с производительностью системы. Например, при добавлении справочных элементов затруднялась параллельная работа и было сложно формировать заявки. Каждый месяц фактические данные из 1С загружались в систему (300−400 тыс. строк в квартал). Из-за большого объема данных загрузка происходила в ночное время, по команде ответственного сотрудника.

Компании требовался более производительный инструмент. Плюс встал вопрос импортозамещения. По итогам тестирования разных систем выбрали российскую платформу Optimacros. По интерфейсу, логике моделирования и ряду других показателей отечественная платформа была похожа на западную, но одновременно превосходила ее по гибкости.

Проект стартовал в декабре 2022 г. и завершился в марте 2024 г. Работы выполнили совместно два интегратора — ADE Professional Solutions и OptiTeam Consulting. Перед исполнителями поставили две крупные задачи: провести миграцию с Anaplan на Optimacros и повысить производительность системы.

Процессы разделили на три отдельные модели: фонд оплаты труда, производство и фактические данные. Это снизило нагрузку на каждую модель и увеличило общую производительность. Большую часть полезного функционала Anaplan перенесли в Optimacros. Также команда ADE добавила недостающий функционал, который было невозможно реализовать в предыдущей системе.

Для интеграции с «1С», откуда ежемесячно подгружаются фактические данные, использовали OLTP-функционал Optimacros. Теперь обновление справочников проходит автоматически по ночам или по принудительному запуску пользователя.

Из OLAP-контура в OLTP-контур системы перенесли большой объем исторических данных. При необходимости сотрудники могут оперативно обращаться к информации за прошлые периоды. За счет этого и без потери ценности для клиента увеличили производительность работы ПО.

Благодаря тому, что клиент перешел на собственные серверы, выросла стабильность доступа к данным, повысилась информационная безопасность. Также в рамках проекта сделали более качественное разделение по ролям и процессам, чтобы сотрудники меньше времени тратили на создание элементов в справочниках.

С января 2024 г. сотрудники предприятия ведут бюджетные кампании и готовят управленческую отчетность с помощью нового инструмента. Изначально в Optimacros работали 170 пользователей, постепенно их число выросло до 230.

«Воспользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить заказчика за возможность принять участие в проекте. Целевое решение заказчика оказалось одним из самых методологически продвинутых среди задач импортозамещения контура интегрированного корпоративного планирования. Мы рады, что такие задачи можно эффективно решать с помощью отечественной платформы Optimacros. Спасибо всей объединенной проектной команде за вовлеченность и существенный вклад каждого в достижение результата», — сказал Игорь Фесенко, операционный директор и партнер консалтинговой практики OptiTeam.

«Выполненный проект — это уникальная история. Мы не просто добились главной цели и провели миграцию с Anaplan на Optimacros, но и параллельно решили большой спектр задач клиента из разных областей. Автоматизировали процессы по бюджетным заявкам, производству, строительству и эксплуатации, ФОТ, займам, кредитам, управлению капиталом, закупкам, казначейству, налогам. Благодаря гибкой архитектуре платформы Optimacros, вместе с коллегами из «ОптиТим Консалтинг» нам удалось построить базу для грамотного и удобного ведения управленческой отчетности», — сказал Евгений Рудаков, партнер компании АDE Professional Solutions.

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