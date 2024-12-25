CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл
|

Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

Новые уличные камеры STC-IPM4688A выделяются в линейке Smartec сверхвысокой чувствительностью, что позволяет получать полноцветное изображение (Full Color) круглосуточно. Если нехватка внешнего освещения существенна, эта высокочувствительная камера активирует встроенный прожектор видимого диапазона, обеспечивающий дальность подсветки до 40 м (у базовой модели). STC-IPM4688A поставляется с моторизованным объективом 4.5-8 мм (апертура F1.0), имеет микрофон и динамик, и поддерживает различные функции видеоаналитики с возможностью детекции нетипичных звуков, обнаружения в кадре человека/транспорта и т.д. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Отличительной особенностью STC-IPM4688A/1 является сверхвысокая чувствительность, благодаря которой камера способна передавать реалистичное цветное изображение Full Color без использования подсветки до 0,0001 лк, что в три раза меньше, чем свет от звездного неба в безлунную ночь. Для видеоконтроля в полной темноте высокочувствительная камера Full Color STC-IPM4688A/1 задействует подсветку в видимом диапазоне, дальность которой составляет до 40 метров для базовой модели с моторизованным объективом 4.5-8 мм, и до 60 м – для модификации с опциональной длиннофокусной оптикой 8-32 мм.

Возможность эксплуатации в большинстве российских регионов обеспечивает уличное исполнение STC-IPM4688A/1: эта высокочувствительная камера имеет защищенный по классу IP66 металлический корпус и способна стабильно работать в диапазоне внешних температур от -40 до +55 °С. Дополнительное преимущество высокочувствительной модели Full Color – в использовании моторизованного объектива. Такая оптика позволяет с высокой точностью удаленно производить настройку фокусного расстояния и фокусировку без необходимости открывать корпус камеры, что особенно актуально для оборудования, эксплуатируемого в уличных условиях.

kam700.jpg

Новый продукт Smartec: уличная IP-камера STC-IPM4688A со сверхвысокой чувствительностью

Высокая эффективность видеоконтроля в сложных световых условиях, включая контрастное освещение, встречную и фоновую засветку, достигается за счет применения в STC-IPM4688A/1 сверхчувствительной 1/1.8-дюймовой КМОП-матрицы, аппаратной функции WDR и цифровых фильтров шумоподавления 2D/3D DNR. При этом высокочувствительная камера формирует сбалансированное по яркости изображение качества Full Color с максимальным разрешением 2688х1520 пикс. (4 Мп) и частотой обновления 30 кадров в секунду и поддерживает трехпотоковую видеотрансляцию с индивидуально настраиваемыми разрешением, фреймрейтом, битрейтом и другими параметрами.

Аналитический функционал камеры включает детекторы обнаружения в кадре человеческих фигур, лиц, транспортных средств и захвата их изображения. Вместе с тем, высокочувствительная камера Full Color обеспечивает фиксацию вторжения, пересечения одной или двух виртуальных линий, праздношатания и движения в недопустимом направлении и способна осуществлять подсчет людей и отслеживать нетипичные звуки. Для расширения функционала у STC-IPM4688A/1 предусмотрены встроенные микрофон и динамик, а также интерфейсы для подключения внешнего датчика и исполнительного устройства, и слот под карту памяти объемом до 1 ТБ.

Новая высокочувствительная камера Full Color STC-IPM4688A марки Smartec уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

Какие медицинские услуги можно получить онлайн

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще