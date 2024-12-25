«Московский колледж бизнес-технологий» сделал выбор в пользу «Группы Астра»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж бизнес-технологий» (ГБПОУ КБТ) и участник российского ИТ-рынка, производитель инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» объявляют об успешном завершении процесса миграции ИТ-инфраструктуры колледжа на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Выбор отечественного ПО был обусловлен рядом факторов: высоким уровнем безопасности, подтвержденными сертификатами регуляторов, а также широкими возможностями локализации и интеграции. Альтернативные зарубежные решения не смогли предоставить такой же комплексный подход к обеспечению кибербезопасности.

В рамках проекта был совершен переход с Windows 10 и Windows Server 2012, Windows HyperV на операционную систему Astra Linux, платформу серверной виртуализации VMmanager и службу каталогов ALD Pro. Миграция затронула автоматизированные рабочие места (АРМ) колледжа и один сервер. Процесс осуществлялся поэтапно: сначала проводилось пилотное тестирование в одной аудитории, после чего, на основе успешных результатов, была проведена интеграция на оставшиеся АРМ и подключение ALD Pro. В проекте участвовали преподаватели кафедры информационной безопасности, главный системный администратор и студенты, что позволило не только обновить инфраструктуру, но и обеспечить практическое обучение в работе с современными отечественными технологиями.

«Московский колледж бизнес-технологий» — это учебное заведение, готовящее специалистов в области ИТ. С учетом требований федеральных образовательных стандартов колледж выпускает квалифицированных работников по направлению «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», ориентируясь на подготовку кадров для государственных компаний с высоким уровнем защиты информации.

«Внедрение ПО «Группы Астра» в колледжах помогает решать комплекс задач в области информационной безопасности, управления ИТ-инфраструктурой и соблюдения законодательства. Эти решения способствуют оптимизации процессов и обеспечивают высокий уровень защиты данных. Astra Linux позволяет минимизировать риски, стимулировать развитие собственных технологий и способствует созданию новых предприятий и рабочих мест. Выпускники, получившие опыт работы с этими системами, обладают конкурентным преимуществом при трудоустройстве в отечественные компании, работающие в условиях импортозамещения», — сказала Анна Руднева, заведующая кафедрой «Информационная безопасность».

«Выбор программного обеспечения обусловлен стремлением повысить качество образования в колледже и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Это углубленная разработка, предназначенная для выполнения определенного спектра функций в области информационной безопасности. Внедрение Astra Linux, ALD Pro и VMmanager в колледже позволило решить комплекс задач в области безопасности, управления ИТ-инфраструктурой и соблюдения законодательства. Решения способствуют оптимизации процессов, обеспечивают высокий уровень защиты данных, снижают зависимость от зарубежных продуктов и повышают качество образовательного процесса, обучая студентов работе с отечественными технологиями. Студенты теперь работают с отечественным программным обеспечением, что позволяет преподавателям эффективно проводить учебные занятия», — отметил Дмитрий Попов, преподаватель кафедры «Информационная безопасность».

«Московский колледж бизнес-технологий» сделал правильный выбор, обеспечив свою ИТ-инфраструктуру надежными и безопасными отечественными решениями. Это важный шаг в подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности, владеющих современными российскими технологиями. Партнерство с ведущими учебными заведениями — ключевой элемент развития нашей ИТ-индустрии, и мы гордимся своим участием в этом процессе», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в сфере образования «Группы Астра».