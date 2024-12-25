Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра»

«Группа Астра» сообщает о внедрении службы каталогов ALD Pro в ИТ-ландшафт государственной аптечной сети АО «Губернские аптеки», которая обслуживает десятки городов и населенных пунктов Красноярского края. Миграция с MS Active Directory – это один из этапов масштабного проекта импортозамещения, который затрагивает все подразделения компании: аптеки, аптечные пункты и киоски, салоны оптики и ортопедии, ветеринарные и производственные аптеки, центральный офис и складской комплекс. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

АО «Губернские аптеки» применяет импортонезависимые технологии, включая ОС Astra Linux, и переход на службу каталога ALD Pro стал логическим продолжением сотрудничества с вендором. Первым этапом в домен введена первая часть серверов и рабочих мест пользователей. В 2025 миграция продолжится, и дополнительно в домен ALD Pro будут введены оставшиеся серверы и рабочие места, в том числе и кассы.

При выборе новой службы каталогов специалисты «Губернских аптек» ориентировались на несколько критериев. В число необходимых условий вошли отказоустойчивость, нативная работа с клиентскими Linux-хостами, горизонтальная масштабируемость и возможность бесшовной миграции с MS AD.

«Работоспособность аптек и доступность лекарств имеют критическое значение, поэтому мы крайне серьезно подошли к вопросу замены софта. Сначала выбрали ОС Astra Linux, а когда убедились в ее качестве и удобстве, стали активно переводить на нее сервера в ЦОДе. Вместе с этим мы начали искать службу каталогов, и оказалось, что оптимальный для нас вариант – это ALD Pro. Она создана на основе FreeIPA и подходит нам больше, чем аналоги на базе Samba, так как, помимо управления параметрами компьютеров и учетных записей пользователей, мы задействуем множество других функций, которые есть именно в ALD Pro. Это и централизованное конфигурирование через Salt, при котором скрипты дают неограниченные возможности, и мониторинг хостов, и инсталляция ОС по сети, что очень удобно при масштабном внедрении. Сейчас часть нашей инфраструктуры уже работает с ALD Pro, и в 2025 году продолжим миграцию», – сказал Павел Густов, директор по ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности АО «Губернские аптеки».

«То, что службу каталога ALD Pro выбирают не только крупные заказчики, но и организации сектора SMB, говорит о том, что решение готово закрыть потребности достаточно широкого спектра ИТ-инфраструктур. Если в компании большого масштаба администраторы уже знакомы с Linux, то на рынке SMB большинство администраторов ранее работали исключительно на Windows. И мы уверены, что выбор в пользу ALD Pro является стратегически верным, поскольку наш программный продукт ориентирован именно на построение надежной Linux-инфраструктуры, а преемственность с MS AD в части графического интерфейса позволит администраторам Windows проще и быстрее освоить работу с системой», — отметил Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».