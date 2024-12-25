АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам

Теперь пять автономных грузовиков ежедневно перевозят паллеты с яйцами на территории предприятия, работая без участия водителя. Такая транспортировка хрупкого груза стала возможна благодаря сотрудничеству компании «ЭвоКарго» и АО «Окское». Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Транспорт Evocargo N1 был разработан российскими инженерами с нуля, где была исключена даже кабина для водителя. Комплекс датчиков и сенсоров, современные алгоритмы искусственного интеллекта и запатентованное программное обеспечение позволяют грузовикам совершать все необходимые маневры, распознавать и реагировать на препятствия, а также обрабатывать электронные данные для оптимизации логистики.

Использование автономных машин компанией дополняет ее стратегию внедрения новых технологий. Покупатель «Окских» яиц становится первым, кто касается продукции, поскольку все этапы производства от сбора яйца до упаковки – а теперь и перевозки на предприятии – выполняются автоматически.

«Запуск автономной логистики на нашем предприятии является важным шагом на пути автоматизации производственных процессов. Мы стремимся оптимизировать использование ресурсов и снизить вероятность ошибок, возможных при ручном выполнении задач. Наша цель — доверить рутинные и механические задачи надежным технологиям. Кроме того, при помощи ИИ мы сможем еще точнее управлять логистикой на основе получаемой от грузовиков информации», – отметила коммерческий директор АО «Окское» Юлия Синельщикова.

«Благодаря безопасности и точности «умных» грузовиков они подходят для перевозки даже самого чувствительного груза. Мы рады участвовать в технологической модернизации логистики в агропромышленной сфере. Приятно видеть, что отечественный бизнес доверяет роботизированным грузовикам и открыт к применению новых инновационных решений на производстве. Высокий спрос на технологию, в свою очередь, обеспечил лидирующие позиции страны по разработке автономного транспорта», — сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.