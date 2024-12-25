«Агропромкомплектация» в пять раз сократила долю аварийных ремонтов и на 20% повысила эффективность складских запасов

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», завершила цифровую трансформацию ТОиР на Курском мясоперерабатывающем заводе (КМПЗ), который специализируется на производстве мясной продукции под брендом «Ближние Горки» и входит в группу компаний «Агропромкомплектация». Благодаря этому удалось снизить долю аварийных ремонтов с 70 до 15%, а количество поломок оборудования — на 30%. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Проект стартовал в 2023 г. и реализован с помощью «1С:ТОИР КОРП» от компании «Деснол» — разработчика и интегратора решений экосистемы «1С:ТОИР». Изначально технический департамент группы компаний «Агропромкомплектация» выбрал КМПЗ в качестве пилота для последующего масштабирования на все предприятия группы. Задолго до старта в нем были выделены две составляющие: методологическая и цифровая. В рамках методологической части был проведен пересмотр, оптимизация и регламентация бизнес-процессов ТОиР с использованием передовых инструментов и лучших практик технического обслуживания производства. Подготовка к проекту длилась около шести месяцев, и в ней участвовало более 1500 сотрудников технических служб всех департаментов «Агропромкомплектации».

На первом этапе совместный с Деснолом проект помог «Агропромкомплектации» систематизировать и повысить эффективность процессов, связанных с ремонтом, а затем автоматизировал их с помощью мастер-системы «1С:ТОИР КОРП». Для этого команда интегратора сформировала цифровой контур и подготовила данные для новой информационной системы. В нее было внесено 7263 объекта ремонта, 2522 технологические карты и 4423 технологические операции. Помимо этого, выстроили верхнеуровневую иерархию таких справочников, как объекты ремонта (ОР), типовые объекты ремонта (ТОР), технологические карты (ТК), технологические операции (ТО), и разработали механизм выгрузки исторических данных из «1С:ТОИР» 1.3. в «1С:ТОИР КОРП» 3.0.

В итоге КМПЗ получил единый центр хранения данных по ремонтам и оборудованию. Он обеспечил оперативный доступ ко всей технический документации, а интеграция с шестью смежными системами («1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1C:Бухгалтерия», MDM-Datarion, CSB-System и АСУ ТП) дала возможность использовать в работе вспомогательные справочники и передачу данных в бухгалтерию, кадровую службу и на склад.

Вторым этапом стало решение пула методологических задач, связанных со снижением доли аварийных ремонтных работ на оборудовании, которое осуществляет прямой выпуск продукции.

«В тандеме с коллегами мы пересмотрели стратегию обслуживания оборудования и создали матрицу ответственности технического персонала, базу нормативов и чек-листы обходов, ввели такие показатели эффективности работы технического отдела, как количество поломок и среднее время простоя, — сказал руководитель проекта компании «Деснол» Герман Копачев. — Дополнительно к этому мы ввели планово-предупредительные ремонты на основное оборудование (насосы, запорную арматуру, конвейеры, сатураторы, миксеры, трансформаторы, холодильники, мойки, компрессоры) и разработали методологию, согласно которой плановые ремонты должны осуществляться по графику, а неплановые — через регистрацию дефектов».

Теперь «Агропромкомплектация» может анализировать и корректировать ремонтные стратегии, а также смотреть на запасы с учетом привязки к оборудованию, их оборачиваемости и уровням хранения. На данный момент компания завершает формирование политики управления запасами и планирует автоматизировать процесс пополнения и списания товарно-материальных ценностей с помощью «1С:ТОИР КОРП».

«Наша главная цель — повышение эффективности управления активами, а главное ожидание от проекта — это прозрачность бюджетирования и точность его исполнения, снижение запасов ТМЦ минимум на 10–15%, — сказал руководитель технического департамента группы компаний «Агропромкомплектация» Илья Мещеряков. — В перспективе ТОиР должен помочь нам снизить стоимость владения активами и улучшить показатели работы».

Чтобы иметь возможность тиражировать опыт автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОИР КОРП» на все площадки группы компаний, под руководством Ильи Мещерякова создан Центр компетенций. Его задача — масштабировать методологию, регламенты и обучение сотрудников на другие предприятия «Агропромкомплектации», включая транспортные средства. И эта работа при поддержке «Деснола» уже началась.