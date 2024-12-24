Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке

Факультет компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ запускает три курса повышения квалификации: по frontend-разработке, Android-разработке на Kotlin и геймдеву. Новые программы повышения квалификации предназначены для слушателей, желающих освоить современные технологии и приобрести практические навыки. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Курсы разработаны специалистами и экспертами Центра непрерывного образования ФКН НИУ ВШЭ. Каждая программа ориентирована на освоение конкретной области: мобильной разработки, проектирования сайтов или создания игр.

Обучение охватывает актуальные направления — от разработки мобильных приложений на Android до работы с игровым движком Unreal Engine 5. Курсы рассчитаны на слушателей, знакомых с основами программирования (Python, Java или другими языками) и обладающих базовыми математическими знаниями.

Обучение проходит в онлайн-формате и включает синхронные занятия два раза в неделю, видеолекции, практические задания и консультации с преподавателями. Завершив курс, участники смогут применить изученные навыки при выполнении прикладных проектов для формирования портфолио.

Курс «Frontend-разработчик» начнется 17 февраля 2025 г., продолжительность программы — четыре месяца. Студенты познакомятся с HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React.js. Программа включает создание адаптивных пользовательских интерфейсов, работу с одностраничными приложениями (SPA) и реализацию итоговых проектов.

«Как известно, лучшее обучение — это практика. На онлайн-курсе вы сможете создать полноценную веб-страницу. Мы подготовили три макета для выполнения итогового проекта: слушатели смогут выбрать наиболее подходящий, сверстать его с использованием базовых технологий, изученных на курсе, а затем переписать на React. В программу обучения также войдет адаптация сайта под мобильные устройства и оживление страницы с помощью реальных данных из тестового API», – сказал Андрей Сухов, автор и преподаватель курса «Frontend-разработчик».

Курс «Android-разработчик на Kotlin» стартует 24 февраля 2025 г., длительность — пять месяцев. Программа охватывает работу с языком программирования Kotlin, знакомство с Java, изучение библиотек Android Jetpack, Firebase, Retrofit и локальных баз данных (Room, Realm). По итогам обучения слушатели создадут полноценное мобильное приложение.

«В процессе обучения на онлайн-курсе по Android-разработке вы шаг за шагом создадите несколько приложений, последовательно изучая ключевые аспекты разработки. Мы начнем с основ: вы освоите язык программирования Kotlin и будете понимать Java, научитесь проектировать пользовательские интерфейсы с помощью разметки на XML и Jetpack Compose. Ближе к середине курса мы перейдем к работе с сетью и базами данных, добавим сложную бизнес-логику, а также изучим внутреннее устройство Android. Вас ждет много практики и интересных заданий. Вы изучите не только основы программирования, но и тонкости работы в ИT-компаниях. Наш курс поможет вам освоить современные инструменты и технологии, необходимые для старта карьеры в мобильной разработке», – сказал Юрий Вараксин, автор и преподаватель курса «Android-разработчик на Kotlin».

Обучение на курсе «GameDev: разработчик игр» начнется 1 марта 2025 г. и будет продолжаться пять месяцев. В программе — основы Unreal Engine 5, создание игровых уровней, логики, анимаций и пользовательских интерфейсов. Слушатели разработают три игровых проекта.