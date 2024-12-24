В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома»

В поселке Дмитриевка на территории промышленной площадки управления аварийно-восстановительных работ предприятия ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершено строительство и проведение пуско-наладочных работ нового узла связи, предназначенного для высокоскоростной мультипротокольной передачи данных между центральным офисом в Уфе и множеством его филиалов в республике Башкортостан. Этот узел стал новым центром управления сетью ООО «Газпром трансгаз Уфа» и интегрирован в единую распределенную сеть передачи данных ПАО «Газпром». Проект реализован московской группой компаний «Инфотактика», входящей в состав в АО «Цикада». Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика».

Высокоскоростные резервированные каналы связи, обеспечиваемые новым центром, необходимы для оперативного управления и передачи данных в реальном времени, что крайне актуально для предприятия в условиях стремительной цифровой трансформации. Новая ИТ-инфраструктура позволяет в режиме реального времени централизованно управлять технологическими процессами предприятия, осуществлять мониторинг и управление инцидентами, что в перспективе положительно отразится на развитии всего энергетического сектора Республики Башкортостан.

Введенный в эксплуатацию центр уже демонстрирует результаты: вдвое возросла надежность технологической сети связи, а скорость предоставляемых телекоммуникационных услуг увеличилась на порядок. Это стало возможным благодаря применению высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, современному телекоммуникационному оборудованию отечественного производства, резервированию каналов связи, что создает прочную основу для повышения эффективности работы предприятия.

Реализация проекта является частью обширной инвестиционной программы ПАО «Газпрома» в Республике Башкортостан, бюджет которой на 2024 год превышает 3 млрд руб. Это стимулирует сотрудничество между Москвой и регионом в области технологий и инноваций, создавая возможности для реализации масштабных проектов с обменом опытом и ресурсами.

ПАО «Газпром» планирует на 2025 г. инвестиционную программу с общей суммой финансирования в 1 трлн 523,7 млрд руб.

Запуск новой инфраструктуры не только обеспечивает стабильность и безопасность связи, но и создает условия для внедрения передовых цифровых решений, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности российских предприятий на международной арене.

В рамках проекта построено более 21 км линейно-кабельных сооружений в сложных климатических и геологических условиях. В условиях значительного количества пересекаемых газо- и нефтепроводов, линий электропередач и других коммуникаций, плотной городской застройки, выполнено более 3 км закрытых кабельных переходов методом горизонтально-направленного бурения, включая уникальный переход под рекой Белая протяженностью 742 м, организован высокоскоростной резервный цифровой радиорелейный пролет на дистанцию около 14 км, смонтировано и установлено антенно-мачтовое сооружение высотой 45 м. Выполнена техническая и биологическая рекультивация земель, а также благоустройство в местах производства строительных работ. В коммутационном центре организована система бесперебойного электроснабжения, установлена новая цифровая учрежденческая автоматическая телефонная станция с подключением в телефонную связь общего пользования ПАО «Башинформсвязь», установлено современное телекоммуникационное оборудование. Также была произведена модернизация систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, автоматического пожаротушения и систем связи на нескольких узлах связи заказчика в Уфе и области. Произведены пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания по всему комплексу объектов строительства, выполнены работы по обеспечению информационной безопасности.

Виталий Тронин, заместитель генерального директора по строительству и реконструкции специальных объектов АО «Цикада», отметил, что несмотря на кажущийся небольшой объем строительства, компании потребовалось преодолеть рекордно большое для аналогичных объектов количество сложностей и препятствий: оказание содействия заказчику в согласовании проведения работ с землепользователями; корректировка неудачных решений и неточностей в полученной рабочей документации; очень большое количество пересечений с коммуникациями различных сторонних организаций, включая переходы через Куйбышевскую железную дорогу «Самара-Челябинск» и федеральную трассу М-7 «Уфа-Казань»; производство работ в черте Уфы и области в условиях плотной городской застройки и сложного рельефа местности; аномально дождливое лето и болотистая местность в местах производства строительных работ; значительные срывы сроков поставки металлоконструкций и строительных материалов заводами-производителями; и конечно сложнейший переход через судоходную реку Белая длиной 742 м методом ГНБ, который из-за ошибочных геологических изысканий в проектной документации, потребовал колоссальных временных и материальных ресурсов.