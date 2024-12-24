SberDevices представила умную систему защиты от протечек

В линейке умного дома Sber появился новый продукт – система защиты от протечек, которая поможет избежать потопа в квартире. За разработку отвечает компания SberDevices в партнерстве с производителем Gidrolock.

По данным «СберСтрахования», на заливы приходится 65% от всех страховых случаев с жильём, произошедших в 2024 г. Средняя сумма выплат по таким инцидентам составила 64 тыс. руб. Самыми распространёнными причинами заливов стали: заливы по вине соседей (60%), авария инженерных систем (24%) и протекание кровли (15%). Теперь в умном доме Sber появилось решение, которое поможет минимизировать ущерб от потопа и избежать лишних трат.

Система защиты от протечек Sber состоит из кранов с электроприводом, врезаемых в трубы холодной и горячей воды, блока управления, который помещается в сантехнический шкаф, и датчиков, которые ставятся в мокрые зоны: возле ванны, стиральной машины, под раковиной или посудомоечной машиной. При попадании воды на датчик он отправляет сигнал в блок управления, который оперативно перекрывает краны. При этом пользователю придет push-уведомление в мобильное приложение «Салют» или SMS о том, что в квартире произошла протечка.

Интеграция с российской платформой умного дома Sber позволяет управлять системой дистанционно с помощью мобильного приложения «Салют» или голосом с помощью умных устройств Sber с виртуальным ассистентом. Например, при отъезде из квартиры можно удаленно в приложении активировать сценарий «Я уехал в отпуск», и подача воды автоматически перекроется. По возвращению домой можно также заранее включить подачу воды. В случае отсутствия интернета система будет работать автономно и в любом случае перекроет воду при обнаружении протечки.

Продукт предназначен для конечных пользователей, которые смогут либо установить систему с помощью специалистов в своей квартире, либо получить ее в готовом виде от девелоперов в новостройках.

Рекомендованная стоимость системы для труб 1/2 дюйма – 29990 руб., для труб 3/4 дюйма – 30990 руб. Гарантия на систему составляет 10 лет. При покупке системы можно получить скидку 40% на страхование квартиры или дома от «СберСтрахования».