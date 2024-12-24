Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь».

Компания Exeplant завершила проект по внедрению и запуску в эксплуатацию системы управления производством на объектах переработки трех филиалов АО УК «Кузбассразрезуголь». Стартовав в январе 2022 г., проект был успешно завершен в октябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «ОМЕГАЛЬЯНС».

Реализация MES в «Кузбассразрезугле» стала необходимым шагом, поскольку для повышения эффективности работы требовалось внедрение современной системы учета. Запуск проекта на трех филиалах Компании был осуществлен с целью стандартизации бизнес-процессов, улучшения аналитики и оптимизации управления.

Перед командой проекта стояли амбициозные задачи: унификация отчетных форм и производственных процессов между филиалами; ускорение и повышение качества управленческих решений; создание прозрачного учета для обеспечения «единой версии правды» (Single version of the truth); снижение внеплановых простоев оборудования; сокращение времени на подготовку аналитической отчетности; повышение уровня выполнения производственных задач; минимизация влияния аварийных ситуаций на процесс производства.

Изначально рассматривалось зарубежное решение, но после изменений геополитической ситуации в феврале 2022 г. было принято решение о переходе на отечественную платформу. В период с февраля по сентябрь 2022 г. компания Кузбассразрезуголь проводила анализ доступных решений класса MES на российском рынке и по итогам анализа в качестве платформы для реализации проекта был выбран продукт ExeMES, разработанный компанией EXEPLANT.

Ожидаемые эффекты от внедрения системы: снижение уровня брака на производственных площадках; увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения внеплановых простоев; повышение точности и прозрачности учета; общее увеличение производительности.

Проект начался с этапа обследования и стандартизации бизнес-процессов и форм отчетности, по результатам которого были разработаны целевые модели бизнес-процессов и отчетности, учитывающие особенности каждого филиала, но в то же время унифицированные в пределах компании. После того, как целевая модель процессов была готова с целью проверки архитектуры решения и выдвинутых гипотез был запущен этап MVP, в рамках которого был разработан прототип системы, покрывающий основные бизнес-процессы. MVP позволил быстро получить обратную связь от бизнес-заказчика, применить необходимые изменения и далее запустить итерационную разработку системы и постепенное расширение функционала. Разработка системы проводилась с регулярными демонстрациями промежуточных результатов бизнес-заказчикам с целью быстрого получения обратной связи и адаптации решения под изменяющиеся условия. Финальными этапами внедрения системы были этапы развертывания и опытной эксплуатации. Развертывание проводилось централизовано, данный этап также включал настройку интеграции со смежными системами. Опытная эксплуатация проводилась индивидуально на каждой площадке, что позволило эффективно использовать ресурсы заказчика.

Данный подход позволил учесть все потребности бизнеса заказчика и быстро адаптироваться к изменениям бизнес-процессов.

Константин Зайцев, заместитель директора по бюджетированию и аналитике: «Проект MES помог нам выявить западающие зоны в организации процессов перемещения и переработки угля, определить недостающие «звенья» в техническом оснащении перерабатывающих установок для повышения эффективности и автоматизации нашего производства. Этот инструмент требует усилий как от интегратора, так и от нас, владельцев системы. Но результат стоит потраченных сил — мы получили возможность постоянно совершенствовать наше производство и гибко адаптировать его под внешние факторы».

«Мы гордимся успешным завершением первого проекта на базе собственного решения, — отметил Юрий Керейник, исполнительный директор Exeplant. — Благодарим команду «Кузбассразрезугля» за доверие и сотрудничество. За короткие сроки мы предоставили рабочий прототип, доработали нужные функции и внедрили систему на объектах заказчика. Высокий уровень профессионализма команды «Кузбассразрезугля» и их вовлеченность помогли нам успешно завершить проект».

На текущий момент MES пользуются примерно 600 сотрудников на предприятиях АО УК «Кузбассразрезуголь».