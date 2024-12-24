Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard

Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для корпоративных облаков, и OpenYard, производитель серверного оборудования, объявили о полной совместимости платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.4 с серверами из корпоративной линейки OpenYard, включенными в реестр Минпромторга РФ.

Тестирование проводилось на серверах RS201I и RS101I. Проверялись основные функции, включая установку SpaceVM, добавление узлов в систему, работу процессоров, памяти, IPMI, дисковой и сетевой подсистем. Особое внимание уделялось созданию виртуальных машин и восстановлению системы после перезагрузки.

«Результаты тестирования подтвердили, что SpaceVM 6.5.4 — это надежное и эффективное решение для корпоративной виртуализации. Совместимость с серверами OpenYard открывает новые возможности для отечественных компаний, включая создание высокопроизводительных облачных инфраструктур, повышение надежности критически важных систем и оптимизацию процессов управления виртуализацией. Мы уверены, что наше сотрудничество с OpenYard обеспечит бизнес в России доступом к современным, соответствующим всем стандартам решениям», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

Облачная платформа «SpaceVM» – инструмент серверной виртуализации для эффективного управления ИТ-инфраструктурой. Представляет собой комплексную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. В новой версии платформы виртуализации SpaceVM 6.5.4. была повышена производительность файловой системы GFS2: механизмы формирования пула данных и создания кластерного транспорта для GFS2 были значительно усовершенствованы.

Испытания проводились на двух серверах. OpenYard RS201I (2U) поддерживает до 24 дисков SAS/SATA/NVME, оснащён 2 процессорами x86, 64 ГБ оперативной памяти, контроллером LSI 9560-16I, двумя SSD-дисками на 1,92 ТБ и двумя сетевыми интерфейсами 10GbE. OpenYard RS101I (1U) поддерживает до 10 дисков и имеет такую же конфигурацию процессоров, памяти, контроллера, дисков и сетевых интерфейсов.

Оба сервера оборудованы системными платами RMB-MS93-FS0 и соответствуют стандартам качества, установленным Минпромторгом РФ. Производство серверов осуществляется на базе собственного комплекса, расположенного в Рязани.

«Для нашей компании формирование технологических альянсов — это ключевой приоритет в построении стека инфраструктурных решений. Успешное тестирование совместимости аппаратных решений OpenYard и программной платформы виртуализации SpaceVM доказывает, что тесное взаимодействие и партнёрство производителей и разработчиков является залогом качественной и эффективной синергии, ведущей к стабильной и надёжной работе совместного отечественного решения у потенциальных заказчиков», – сказала Наталья Курилина, менеджер по работе с разработчиками ПО OpenYard.