Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации.

«Парус-Флэш» – облачное решение программного продукта «Парус 8», предназначенного для автоматизации финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности предприятий и предоставляющего доступ ко всем модулям и приложениям программного продукта с использованием веб-технологий через интернет. Система в облаке базово преднастроена для работы, требуется только миграция данных из текущих учетных информационных систем заказчиков. Благодаря интеграционной платформе «Кипарис» собственной разработки компании «Парусник» «Парус-Флэш» легко интегрируется с другими системами, приложениями и веб-сервисами, обеспечивая полный цикл автоматизации бизнес-процессов.

«Рутокен ЭЦП 3.0» – линейка активных USB-токенов и смарт-карт для электронной подписи и двухфакторной аутентификации в информационных системах. Устройства позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту», без копирования закрытого ключа в память компьютера. Модели токена или смарт-карты, поддерживающие NFC, позволяют работать как на стационарных, так и на мобильных гаджетах. Для аутентификации в системе или электронной подписи документов достаточно лишь поднести устройство «Рутокен» к смартфону по аналогии с банковской картой.

По результатам испытаний совместной работы облачного сервиса «Парус-Флэш» и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» подписан сертификат совместимости, а устройства «Рутокен» включены в список рекомендуемых компанией «Парусник» ключевых носителей.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив», сказала: «Нашу задачу с коллегами из компании «Парусник» мы видели в том, чтобы дать пользователям «Парус-Флэш» возможность быстро и четко выполнять автоматизированные бизнес-процессы, не задумываясь о сохранности важных для предприятия данных и секретов подписи. Уверена, что результат нашей слаженной совместной работы оценят пользователи продуктов «Парус», а сотрудничество будет развиваться в рамках новых интересных задач».