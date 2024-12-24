Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000»

Компании «Газинформсервис» и НПФ «Круг» подтвердили совместимость продуктов Ankey SIEM Next Generation и SCADA-системы «Круг-2000» версий 4.2, 4.3, 4.4, 5.0, 5.1. По результатам испытаний, проведённых совместно специалистами компаний, выдан сертификат совместимости.

Совместное решение обеспечивает работу подсистемы мониторинга событий информационной безопасности АСУ ТП и выявления инцидентов в реальном времени. Решение обеспечивает комплексный мониторинг информационной безопасности как всей инфраструктуры АСУ ТП, так и отдельных её подсистем.

«Достигнутая совместимость между Ankey SIEM Next Generation и SCADA-системой «Круг-2000» позволит заказчикам, использующим оба этих продукта, повысить уровень защиты ИT-инфраструктуры за счёт включения в контур мониторинга информационной безопасности решения производителя НПФ "Круг", собирая с него события ИБ и передавая на анализ в SIEM-систему», — отметил Дмитрий Шамаев, менеджер продукта Ankey SIEM компании «Газинформсервис».

SCADA «Круг-2000» — полностью российская разработка, включенная в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры РФ, которая может смело рассматриваться как реальная замена импортных SCADA-систем.