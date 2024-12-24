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Оплата через СБП стала доступна при электронном подписании документов в сервисе F.Doc

Теперь при оформлении электронных документов с клиентами-физлицами через «Безбумажный офис F.Doc» компании могут принимать оплату за свои товары и услуги с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Расширение функционала сервиса позволяет в онлайн-формате объединить два бизнес-процесса: подписание документов с потребителем и получение от него оплаты. Такая оптимизация существенно упрощает и ускоряет оформление покупки или сделки.

«Безбумажный офис F.Doc» — это сервис, который позволяет компаниям оформлять и подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами. С помощью F.Doc организации могут подписывать электронные договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы. Сервис работает с компаниями из разных сфер бизнеса: частная медицина, ретейл, автобизнес, недвижимость, дополнительное образование, туризм и другие.

Если компания подключает в F.Doc функцию оплаты товаров и услуг, то у клиента после подписания электронного документа появляется кнопка «Оплатить по СБП». Сценарий оплаты через Систему быстрых платежей в сервисе реализован следующим образом: представитель компании с помощью F.Doc направляет клиенту SMS со ссылкой на электронный документ для подписания. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Затем на экране появляется уведомление, что документ подписан, и блок с кнопкой «Оплатить по СБП». При нажатии на нее потребитель может выбрать мобильное приложение банка из ранее установленных на смартфон, через которое ему комфортно произвести оплату товара или услуги.

«Подписание документов с последующей оплатой в рамках одного клиентского сценария позволяет, во-первых, принимать предоплату от потребителя за услуги до их оказания. Законность приема денежных средств в данном случае обеспечивается за счет удаленного подписания договора между компанией и клиентом. Во-вторых, при использовании СБП организация может экономить на эквайринге. В-третьих, подобный формат оплаты способствует повышению лояльности потребителя, так как упрощает его взаимодействие с компанией, а также ускоряет процесс оформления сделки, покупки товара или получения услуги, — отметил директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Мы видим, что новый функционал уже востребован в сфере услуг и медицинском бизнесе. К примеру, пациент до визита в медорганизацию может в момент записи на прием сразу подписать договор в электронном виде, а также оплатить онлайн услуги клиники. И уже в самом медицинском учреждении ему не придется стоять в очереди в регистратуру или в кассу, а сотрудникам — не потребуется тратить время на оформление документов и проведение оплаты».

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи», отмечают в F.Doc. Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.

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