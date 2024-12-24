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МТС в Красноярском крае запустит пять базовых станций отечественного производства

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России, в том числе и в Красноярском крае, 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ».

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — одно из самых значительных событий для отрасли в этом году. По-настоящему неоценимым станет опыт использования нового оборудования на сети МТС — в реальных условиях и в различных климатических зонах, в том числе и в Красноярском крае, где люди проживают как в окружении таежных лесов, так и арктических пустынь. В пяти районах региона — в том числе в Богучанском, Тасеевском, Емельяновском и других, запуск отечественного телеком-оборудования состоится в начале следующего года», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.

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