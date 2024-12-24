CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost

АО «Концерн «НПО «Аврора» выбрало в качестве почтового сервера RuPost - современное российское решение для управления корпоративной почтой компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Подготовка к переходу на отечественное ПО стартовала в середине 2022 г. и включала всесторонний анализ доступных на локальном рынке продуктов, соответствующих техническим требованиям организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В результате выбор был сделан в пользу почтового сервера RuPost для замены ранее используемой иностранной системы. Выбор определялся многими критериями. Оно должно быть гибко управляемым, безопасным, масштабируемым и обладать высокой производительностью. Также одними из ключевых факторов принятия решения стали возможность кластеризации, поддержка ролевых политик и интеграция общих календарей. RuPost предлагает пользователям современное решение для управления почтовыми сообщениями, обладающее высоким уровнем защиты информации, что особенно актуально для организаций, работающих в критически важных отраслях.

В процессе перехода сотрудники АО «Концерн «НПО «Аврора» прошли обучение и знакомство с функционалом RuPost, что позволило оперативно интегрировать новую платформу в повседневную работу. Система обеспечивает отправку, получение и архивирование корреспонденции, а также возможность работы с документами в различных форматах. Итоги начала эксплуатации российского ПО от компании «РуПост» показали положительные результаты, что подтвердило правильность сделанного выбора, и на сегодняшний день сотрудники АО «Концерн «НПО «Аврора» ежедневно пользуются почтой RuPost.

«Мы понимаем, насколько важно сохранять непрерывность работы и отказоустойчивость в сфере коммуникаций, поэтому сделали все возможное для того, чтобы обеспечить наших заказчиков возможностью плавного поэтапного перехода на наше решение, — отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост». – Выбор нашего решения — это высокий уровень доверия и еще одно важное подтверждение того, что именно RuPost сегодня является одной из самых зрелых и проверенных почтовых систем».

НПО «Аврора» нацелена на дальнейшее сотрудничество с «Группой Астра» в рамках проекта импортозамещения и в настоящее время ведет переговоры по пилотированию системы управления базами данных (СУБД) Tantor, что позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

США начинает расследование: Везде китайские чипы, от телекоммуникационного «железа» до стиральных машин

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще