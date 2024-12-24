ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech

Группа компаний «Азот» завершила внедрение витрины налогового мониторинга VK Tax Compliance в головное предприятие. Решение позволило централизовать взаимодействие с налоговыми органами и повысило эффективность налогового учета компании. В планах подключить к единой платформе ещё пять предприятий группы.

Решение о переходе на режим налогового мониторинга было принято, чтобы унифицировать процессы раскрытия налоговых данных для дочерних компаний. Кроме того, компания планировала улучшить взаимодействие с налоговыми органами через единую точку доступа. Уникальность задачи — в интеграции витрины с корпоративной системой «Галактика», в которой ранее не был настроен налоговый учет. Помимо подключения к витрине, специалисты VK Tech разработали и реализовали архитектуру, включающую сбор налоговых деклараций и настройки для отчетности. Благодаря дополнительному модулю Data Symphony была создана база данных, которая используется для автоматизации и управления налоговыми процессами.

На витрине данных VK Tax Compliance раскрываются все ключевые налоги, включая налог на прибыль, НДС, страховые взносы и другие обязательные платежи. Группа компаний «Азот» успешно выполняет требования налогового мониторинга, минимизируя риски и обеспечивая прозрачность взаимодействия с налоговыми органами.

В планах компании подключить пять предприятий группы к единой платформе, а также реализовать управленческую отчетность на базе данных, собираемых в процессе налогового мониторинга.

«Проект внедрения VK Tax Compliance в группе компаний „Азот“ — уникальный как по масштабу, так и по сложности. Проект доказал, что современные отечественные решения способны отвечать самым высоким требованиям крупных компаний и помогать им эффективно управлять данными, а также взаимодействовать с налоговыми органами», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.