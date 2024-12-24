DCLogic: в российской промышленности уже заменено до 50% программного обеспечения

По оценкам экспертов, начальные цели по импортозамещению программного обеспечения (ПО) на 2024 год были установлены на уровне 33%. К концу 2024 г. ожидается, что этот показатель вырастет до 58%. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Согласно оценкам экспертов, до 50% программного обеспечения в российской промышленности уже заменено. Прогнозы также указывают на дальнейшее увеличение этого показателя: к концу 2025 г. ожидается замещение 63% ПО, а к 2030 г. — до 80%.

Павел Корякин, директор Департамента промышленной автоматизации DCLogic подчеркнул, что представленный прогноз роста ПО для предприятий является реалистичным на фоне активной миграции компаний на отечественные решения. При этом основным трендом уходящего года стал вектор осознанного импортозамещения: «Курс на импортозамещение и развитие отечественных решений способствует росту спроса на российские IIoT и MES платформы, а также системы диспетчеризации производства. Промышленные компании внедряют искусственный интеллект и предиктивную аналитику для снижения издержек и повышения эффективности. В 2024 г. рынок IIoT в России ожидает рост до 12%, особенно в энергетике, металлургии и нефтехимии».

Реализация программы импортозамещения до сегодняшнего момента проходила в несколько ключевых этапов. В первую волну вошли ключевые отрасли российской промышленности, такие как металлургия, нефтегазовая, химическая и энергетическая отрасли, а также горно-обогатительные комбинаты. Вторая волна импортозамещения затронула шинное и цементное производства, пищевую промышленность, фармацевтику, а также локализованные импортные предприятия.

При этом в ИТ-отрасли в последние годы наблюдается заметное улучшение взаимодействия между вендорами и заказчиками. Все игроки рынка стремятся к конструктивному диалогу, что способствует более глубокому пониманию взаимных потребностей и ожиданий.

Павел Корякин также подчеркнул, что для заказчиков одним из ключевых факторов успешного сотрудничества является наличие высококвалифицированной команды на проекте внедрения. Однако ИТ-компании продолжают сталкиваться с серьезной проблемой нехватки специалистов: «По нашим наблюдениям, в этом году на рынке особенно остро ощущался дефицит функциональных и бизнес-аналитиков. Это подчеркивает важность инвестиций в обучение и развитие кадрового потенциала в сфере ИТ».