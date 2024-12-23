СРК «Береста» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Береста РК», разработчик российского ПО СРК «Береста», объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise (версии 13,14,15,16) и ПО «Береста».

«Береста» — программное решение для построения систем резервного копирования и восстановления данных промышленного уровня. Продукт предназначен для обеспечения сохранности, целостности и доступности данных информационных систем организации посредством своевременного создания и хранения резервных копий данных с возможностью их частичного или полного восстановления.

В основе продукта — полностью собственная разработка с нулевого цикла, ориентированная на поддержку актуальных для РФ источников данных и поддержку бесшовного перехода с унаследованных импортных решений СРК и ВД.

«Береста» является российской разработкой для замены аналогичного импортного программного обеспечения на базе решений компаний Veeam Software, CommVault, Veritas, Cohesity, Rubrik, Acronis и других.

ПО «Береста» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись №20665 от 25 декабря 2023 г.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи ПО на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Наша компания ориентируется на поддержку наиболее актуальных и востребованных систем-источников данных отечественного рынка, именно поэтому решение Postgres Pro по праву оказалось одним из наиболее приоритетных для нашей команды. Особо хотим отметить профессионализм, открытость и готовность к сотрудничеству со стороны Postgres Professional, что на наш взгляд является ключевыми факторами успешного технологического партнерства и как следствие — развития рынка отечественных ИТ решений», — сказал Андрей Зеленский, технический директор компании «Береста РК».