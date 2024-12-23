«Скилла Работа» представила ИТ-площадку по работе с самозанятыми

«Скилла Работа» представила на российском рынке ИТ-площадку по работе с самозанятыми.

Компания обеспечивает юридическую безопасность, проводя через платформу необходимые платежи и исключая возможность налоговых претензий. Размер комиссии существенно ниже, чем при стандартных переводах с расчетных счетов на счета физических лиц, что обеспечивает дополнительную экономию. А весь документооборот и оформление выплат автоматически выполняются через приложение.

Партнерство со «Скилла Работа» предоставляет работодателям инструмент для взаимодействия с самозанятыми. Это оптимальное решение для малого и среднего бизнеса, позволяющее сосредоточиться на развитии, а не на бюрократических процессах.