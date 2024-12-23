Какой будет ERP-система будущего?

Сбер разрабатывает собственное решение на замену SAP, ушедшего с российского рынка. На конференции CNews представители банка рассказали о том, какой будет ERP-система будущего и какие основные задачи ставятся при ее разработке.

Как отмечают эксперты Сбера, в новой ERP пользователю необходимо будет работать только с отклонениями. 95-99% работы системы пройдет без непосредственного участия сотрудников. Таким образом, главная задача новой ERP – это максимальная гиперавтоматизация. Оптимизация времени поможет эффективно использовать ресурсы человека там, где без них не обойтись.

Также одной из своих основных целей разработчики ставят полное распознавание договоров. Благодаря умным виртуальным помощникам и консультантам сотрудники смогут получить и подписать справку самостоятельно, без дополнительного привлечения к процессу бухгалтера.

Завершающим барьером в системе станет обнаружение, которое задействуют на каждом этапе. Оно покажет пользователю, где присутствуют отклонения и необходимо его подключение к процессу.