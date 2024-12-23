Аудиосистема для вечеринок Sven PS-860 — праздник в движении

Больше мощности и эффектной подсветки в максимально компактный корпус — под этим девизом компания Sven продолжает развивать линейку портативных беспроводных колонок для проведения праздников. Новая Sven PS-860 — это устройство для тех, кто всегда готов оказаться в центре шумной вечеринки. Благодаря массе чуть меньше шести кг, компактному корпусу и удобному ремню для переноски ее всегда можно захватить с собой куда угодно — на пикник, в поездку на дачу или на домашние посиделки с друзьями. При этом речь идет не просто про беспроводную колонку, а про серьезную аудиосистему с общей мощностью 100 Вт — с PS-860 на вечеринке будет по-настоящему громко. Об этом CNews сообщили представители Sven.

И не только громко, но и красиво — об этом позаботится динамическая RGB-подсветка. Полностью залитая светом передняя панель преображает не только само устройство, но и пространство вокруг, создавая по-настоящему праздничную атмосферу. Свой режим свечения найдется и для вечеринки с танцами, и для романтического свидания. А если подсветка не нужна — ее всегда можно отключить. За качество звука отвечают крупные динамики: диаметр высокочастотного — 58 мм, а басового — целых 138 мм. Вместе они работают в широком частотном диапазоне — от 40 Гц до 20 кГц, а еще способны выдать по-настоящему мощный бас, который можно дополнительно усилить, активировав специальную функцию.

В качестве основного источника звука традиционно выступают гаджеты, подключенные посредством Bluetooth. Опция быстрого соединения колонки со смартфоном при помощи NFC позволит участникам вечеринки легко и просто делиться друг с другом любимыми треками. Ну а беспроводное подключение сразу двух колонок к одному источнику даст возможность увеличить общую мощность системы и достичь выраженного стереоэффекта. Также источник звука можно подключить с помощью кабеля — для этого предусмотрен вход Aux. А можно обойтись и совсем без него — колонка может работать в полностью автономном режиме, воспроизводя аудиофайлы с USB-flash и карт microSD. Еще одна альтернатива — послушать новинки радиоэфира с помощью встроенного FM-приемника, для работы которого понадобится антенна, идущая в комплекте с устройством.

Аудиосистема для вечеринок Sven PS-860 — праздник в движении

Раз уж заговорили про автономность PS-860, скажем и про встроенный в нее литий-ионный аккумулятор емкостью 5400 мА·ч, обеспечивающий долгие часы работы аудиосистемы вдали от розетки. При этом позволяет она не только слушать музыку, но и создавать ее — в два встроенных входа можно подключить микрофоны, запустить любимую фонограмму и петь дуэтом. Для более красочного и объемного звучания голоса можно добавить к нему немного эффекта эха, который в Sven PS-860 также предусмотрен.

Все функции и возможности новой PS-860 не позволяют называть ее просто колонкой: у разработчиков из Sven получился настоящий мобильный аудиоцентр, способный порадовать участников любой вечеринки отличным звуком и светом, а своего обладателя — еще и доступной ценой. Приобрести новинку можно прямо сейчас, найдя ее на полках и в каталогах крупных магазинов электроники и бытовой техники.

Особенности устройства: выходная мощность 100 Вт, функция усиления баса; динамическая отключаемая RGB-подсветка; bluetooth-подключение двух колонок к одному источнику; быстрое беспроводное соединение с помощью NFC; подключение двух микрофонов для караоке, регулируемый эффект эхо; FM-радио (требуется идущая в комплекте антенна); воспроизведение с USB-flash и карт microSD; прочный корпус и удобная ручка для переноски; два микрофонных входа с регулируемым эффектом эха; вход Aux для проводного подключения источника звука; удобная ручка для переноски; пульт ДУ.