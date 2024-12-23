«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери

Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери.

Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе двух лет планируется довести этот показатель до 1,5 тыс. единиц готовых СХД в год.

Ранее выпуск систем реализовывался на мощностях «Аэродиска» и позволял достигать показателя в 100 СХД в год на пике, чего было недостаточно для удовлетворения растущего спроса со стороны заказчиков на решения компании. Существующая площадка компании впоследствии будет модернизирована в R&D-центр для разработки новых продуктов и подготовки их перевода в массовый выпуск.

«Мы заинтересованы в наращивании загрузки наших производственных мощностей как в объемах, так и в номенклатуре продукции. Это позволяет сокращать расходы на поддержание дорогостоящего оборудования в рабочем состоянии. Кроме того, создание единых производственных центров для всех продуктов группы компаний способствует выходу на единый высокий стандарт качества нашей вычислительной техники, включая такие важнейшие характеристики, как надежность и безопасность», — отметил вице-президент по операционной деятельности «Аквариуса» Сергей Корняков.

В планах развития площадки в Твери — подготовка автоматизированной системы тестирования СХД, которая помимо проверки качества оборудования будет включать в свою функциональность автоматическую установку софта на системы с помощью централизованного сервера. Это планомерный шаг на пути к полному производственному циклу готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК).