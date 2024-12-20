В СУБД «Яндекса» реализована поддержка аналитической обработки данных

«Яндекс» анонсировал запуск нового компонента YDB DWH для поддержки аналитической обработки данных в СУБД «Яндекса» (YDB) — СУБД собственной разработки компании. Она поддерживает работу со сложными аналитическими запросами (OLAP), способна хранить сотни терабайт данных, горизонтально масштабируется за счет автоматического партиционирования по объему и нагрузке (шардирования), обеспечивает выполнение запросов благодаря массивно-параллельной архитектуре (МРР). Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Аналитическая функциональность компонента YDB DWH включает колоночные таблицы с консистентным хранением данных и управление смешанной нагрузкой. В платформу СУБД «Яндекса» также входит движок выполнения запросов со спиллингом данных на диск, стоимостной оптимизатор, федеративные SQL-запросы к внешним источникам данных (S3, PostgreSQL, Greenplum, Oracle, MS SQL), что позволяет реализовывать сценарий создания корпоративного хранилища данных. В планах реализация поддержки SQL диалекта PostgreSQL для бесшовной интеграции как в OLAP-, так и в OLTP-сценариях.

Платформа распространяется по коммерческой лицензии для установки в контуре заказчика, как управляемый сервис в Yandex Cloud.

«Благодаря запуску компонента YDB DWH, СУБД «Яндекса» стала универсальным решением для высокопроизводительной обработки транзакций и аналитических запросов. Мы готовы поделиться этим решением с рынком, которому очевидно не хватает универсальных СУБД, способных работать в бизнес-критичных сценариях. Созданные «Яндексом» центры компетенций и команда, которая разрабатывает СУБД уже более 10 лет, позволят заказчикам быстро достичь результатов при миграции. Это особенно актуально для решений финансового, телекоммуникационного и ритейл-сектора», — сказал Алексей Курочка, коммерческий директор YDB.

По оценке «Яндекса», рынок систем по обработке данных в России в 2025 г. составит 55 млрд руб. Доля аналитических СУБД составит 32% от общего рынка обработки данных.

Помимо YDB DWH, в линейку лицензируемых надстроек СУБД «Яндекса» также входят шина данных YDB Topics и надстройка для задач машинного обучения YDB Search. Основной компонент платформы — компонент YDB Enterprise для высокопроизводительной обработки транзакций. Проекты в СУБД «Яндекса» уже размещают разработчик автоматизированных банковских систем «ФлексСофт», сервис для управления бизнесом «Битрикс24», а также «Яндекс Маркет», «Алиса», «Метрика», Auto.ru, «Яндекс Практикум».