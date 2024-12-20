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В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом

Максимальные скорости мобильного интернета в столице Южного Урала связисты «МегаФона» зафиксировали на ледовой арене «Трактор», в парке «Сад Победы», у главного корпуса ЮУрГУ, в районе сквера Семьи. Наиболее высокие значения передачи данных в сети оператора там достигают порядка 200-300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По результатам проведенных специалистами «МегаФона» тест-драйвов, высокие результаты также были зафиксированы в таких местах, как парк Терешковой в Тракторозаводском районе, сквер «Юбилейный» рядом с шоссе Металлургов на ЧМЗ. Здесь показатели достигают порядка 150-200 Мбит/с.

«Жители Челябинска находятся на втором месте среди регионов УрФО по среднему объему ежемесячно потребляемого трафика на абонента. А в ноябре они качали даже больше свердловчан и тюменцев. Постоянная работа над качеством сети позволяет нам поддерживать достойную скорость мобильного интернета в мегаполисе. По данным международных экспертов Ookla, медианная скорость скачивания в столице региона превышает 41 Мбит/с — это максимальный показатель среди всех операторов», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

Технические специалисты телеком-оператора с начала года модернизировали более 530 объектов связи и построили около 60 базовых станций. В результате скорости подросли в аэропорту Челябинска, в районе ЧМЗ, в ЖК «Новое поколение» и других местах.

В области работы были проведены в Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Копейске и прочих населенных пунктах. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» 4G-сигнал появился в 67 небольших селах и деревнях Южного Урала.

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