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Телеком-модернизация «МегаФона»: На Сахалине оператор увеличил интернет-скорости

Свыше 260 тыс. жителей Сахалинской области, проживающих в четырех городах и десяти сельских поселениях региона, оценили более высокие скорости мобильного интернета в сети «МегаФона». Вместе с тем еще в пяти селах связь оператора в этом году появилась впервые. Строительство новых базовых станций, а также модернизация существующих телеком-объектов позволили увеличить среднюю скорость мобильного интернета в регионе почти на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В областном центре с помощью дополнительного телеком-оборудования была расширена зона LTE-покрытия. В жилых микрорайонах вблизи Проспекта Мира, 1а благодаря эффективному распределению нагрузки между базовыми станциями сигнал стал более устойчивым при звонках и использовании мобильного интернета в помещениях.

В Корсакове, втором по численности населения городе острова, «МегаФон» смонтировал три базовые станции в районе улиц Зеленая, Чкалова и Портовая. Усиление телеком-сети позволило нарастить емкость, чтобы сохранить высокое качество мобильного интернета, а в период повышенных нагрузок обеспечить для пользователей комфортную голосовую связь и общение в мессенджерах.

Новая инфраструктура связи оператора впервые появилась и в небольших поселениях области. Стабильным сигналом и возможностью пользоваться 4G теперь обеспечены села Красноярское и Пионеры Холмского района, Покровка Долинского района, Новиково и Нечаевка Корсаковского района. Благодаря техническому улучшению сети и расширению покрытия абоненты на Сахалине с начала 2024 г. увеличили передачу данных с мобильных устройств на 13%. При этом голосовые вызовы остались примерно на уровне 2023 г. — рост составил 1% относительно первых месяцев года.

«Мы повышаем качество мобильной связи в области как за счет собственных инвестиционных проектов, так и в партнерстве с региональным министерством цифрового и технологического развития. В этом году улучшения затронули территории, на которых проживает больше половины населения Сахалина. Расширение покрытия позволяет формировать комфортную цифровую среду для сахалинцев, повышает качество жизни в небольших населенных пунктах», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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