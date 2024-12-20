СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate

Компании Tibbo Systems и «Ред Софт» подтвердили совместимость платформы AggreGate и СУБД «Ред База Данных». Интеграция решений обеспечит высокую производительность, надежность и безопасность обработки данных, собираемых в системах промышленного интернета вещей (IIoT). Результат тестирования удостоверяет двусторонний сертификат.

Совместимость решений была подтверждена на испытательном стенде Tibbo Systems. В ходе тестирования специалисты проверили корректность установки и функционирования СУБД «Ред База Данных» на платформе AggreGate.

Испытания показали полную совместимость и стабильную работу AggreGate c операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред База Данных». Это распространяется как на всю платформу, так и на ее отдельные модули — SCADA, HMI, модули для сетевого мониторинга и предиктивной аналитики.

Интеграция AggreGate с СУБД «Ред Базой Данных» позволит заменить иностранное программное обеспечение на крупных промышленных предприятиях и создать единый импортонезависимый технический стек для цифровизации производства. Кроме того, при внедрении решений Tibbo Systems и «Ред Софт» бизнес сможет собирать, обрабатывать и анализировать данные с подключенных умных устройств, а затем использовать их для оптимизации процессов и принятия стратегических решений.

«Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных от компании «Ред Софт». «Ред База Данных» соответствует мировым и российским стандартам качества, предоставляя высокий уровень безопасности данных и являясь надежной основой для создания информационных систем.

Безопасность СУБД от компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия №2729 ФСТЭК России.

Платформа промышленного интернета вещей AggreGate от компании Tibbo Systems — это среда разработки, развертывания и эксплуатации IoT/IIoT-продуктов и сервисов, необходимых для цифровизации современных предприятий.

AggreGate подойдет для решения самых разных задач: от управления отдельным устройством или технологической линией до автоматизации всего производства. В отличие от других платформ, AggreGate позволяет создавать сложные решения в режиме low code, значительно ускоряя разработку и сокращая издержки.

Елена Пешкова, директор по работе с партнерами Tibbo Systems, сказала: «Тестирование подтвердило полную совместимость платформы AggreGate, разработанную Tibbo Systems, с операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред База Данных». Интеграция сделает наши решения эффективнее, удобнее и безопаснее, а клиенты получат неограниченный доступ ко всем преимуществам продуктов компаний Tibbo Systems и «Ред Софт». Это, в конечном итоге, упростит процесс масштабирования и поможет им быстрее достигать своих бизнес-целей».

Tibbo Systems продолжит развивать партнерские отношения с ведущими российскими разработчиками технологий, чтобы расширять возможности своей платформы и предлагать клиентам лучшие решения на рынке.

«Мы постоянно совершенствуем продукт, предлагая пользователям новые функции для стабильной и эффективной обработки больших объемов данных. Совместимость СУБД «Ред База Данных» и платформы AggreGate расширит возможности наших заказчиков и позволит оптимизировать процессы разработки, развертывания и эксплуатации IoT/IIoT-продуктов и сервисов», — сказал Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт».