СБИС теперь Saby

С 2025 г. все сервисы СБИС будут работать под новым именем Saby.

СБИС — основной продукт компании «Тензор», который ведет историю с 1998 г. Но это уже давно больше, чем отчетность, учет и документооборот. Сейчас это экосистема, которая включает более 30 сервисов для автоматизации бизнеса. Новый бренд Saby отражает все изменения и новые возможности для клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Кроме того, «Тензор» масштабирует эксосистему на международные рынки. Однако старое название продукта вызывает у партнеров сложности с произношением. Бренд Saby будет узнаваем и понятен клиентам в любой стране.