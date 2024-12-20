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СБИС теперь Saby

С 2025 г. все сервисы СБИС будут работать под новым именем Saby.

СБИС — основной продукт компании «Тензор», который ведет историю с 1998 г. Но это уже давно больше, чем отчетность, учет и документооборот. Сейчас это экосистема, которая включает более 30 сервисов для автоматизации бизнеса. Новый бренд Saby отражает все изменения и новые возможности для клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Кроме того, «Тензор» масштабирует эксосистему на международные рынки. Однако старое название продукта вызывает у партнеров сложности с произношением. Бренд Saby будет узнаваем и понятен клиентам в любой стране.

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