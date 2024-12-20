CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Получить решение о подготовке проекта планировки территории стало проще в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге для застройщиков подключили сервисы предпроверки и автозаполнения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг позволяет оформлять их быстрее и проще, убирает лишние действия при заполнении заявлений, снижает количество отказов. С начала года мы обновили более 200 услуг, среди них – получение решения о подготовке проекта планировки территории. К этой услуге мы подключили умные сервисы, которые автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Проект планировки территории – документ, где отображаются сведения о планировке территории, ее границах, зонах размещения объектов капитального строительства, характеристиках и параметрах. На его основе разрабатывают проект межевания территории.

Услуга «Принятие решения о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Подача заявлений открыта для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. При этом они должны быть собственниками или арендаторами земельных участков.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Российский бизнес критикует отечественный софт: он слишком дорогой и малофункциональный

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще