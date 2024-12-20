Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру

Ассортимент игровых мониторов Acer в России пополнился новой флагманской моделью Nitro ED343CURV3. Монитор предлагает огромную изогнутую панель диагональю 34 дюйма, отличную цветопередачу со сверхчетким разрешением, высокой частотой обновления, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium и солидным показателем контрастности. Отдельного внимания заслуживает футуристичный дизайн с RGB-подсветкой и необычной подставкой. Этот девайс создан для профессиональных геймеров, киберспортсменов и продвинутых любителей видеоигр. Он также подходит для работы с графикой, монтажа видеороликов и обработки музыкальных композиций. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Технические характеристики Acer Nitro ED343CURV3 — разрешение: 3440x1440 пикселей; диагональ: 34 дюйма; соотношение сторон: 21:9; тип матрицы: VA; формат монитора: изогнутый; максимальная частота обновления: 180 Гц; время отклика: 0,5/1 мс; яркость: 300 нит; порты: 2xHDMI 2.0, 2хDP(1.4), 3,5-мм аудиоразъем; дополнительно: Динамики 2 х 3 Вт, поддержка AMD FreeSync, стандарт крепления VESA: 100 x 100.

Новый монитор Nitro ED343CURV3 получил 34-дюймовую изогнутую LCD-панель с ультрашироким соотношением сторон 21:9, довольно узкими рамками и футуристичной подставкой в виде треноги. Она позволяет наклонять монитор в пределах от -5 до 15 градусов. Инженеры Acer также предусмотрели возможность крепления на кронштейн или настенный держатель стандарта VESA 100x100.

Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру

На задней панели расположены декоративные элементы с RGB-подсветкой, разъемы 2хHDMI 2.0, 2хDisplay Port 1.4 и кнопки управления. Новинка предлагает разрешение UWQHD 2560x1440 пикселей и высокую частоту обновления в 180 Гц при подключении по DisplayPort или 100 Гц через кабели HDMI. Изогнутая матрица VA с кривизной 1000R обеспечивает высокий уровень погружения, в том числе за счет работы периферического зрения. К тому же у него достаточный запас яркости в 300 нит.

Дисплей охватывает 90% цветовой гаммы Adobe RGB, а значения Delta E<2 гарантируют точное соответствие отображаемого цвета тому, что видит человеческий глаз. Именно поэтому такой монитор также будет идеален для работы с монтажными программами.

Вкупе эти характеристики отлично подойдут для ПК-гейминга, стриминга или обработки звука и видео, поскольку ультраширокий экран обеспечивает более комфортную работу с таймлайном (временной шкалой).

Nitro ED343CURV3 идеально дополнит любой геймерский сетап на базе ПК, ноутбука или консоли. Широкие возможности подключения позволяют подсоединить к монитору сразу четыре устройства. А с помощью программной оболочки можно вывести изображение с двух источников одновременно в режиме Picture-in-Picture.

Отдельного внимания заслуживает поддержка технологии AMD FreeSync Premium. Она улучшает плавность картинки в играх, синхронизируя частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты. Такой подход помогает устранить разрывы и лаги, а также уменьшить задержку, от которой зависит результат в играх. Скорость отклика достигает 0,5 мс (GTG), что также является довольно важным показателем для игровых мониторов.

Звук можно выводить на две встроенные колонки по 3 Вт каждая. Для максимально высокого качества звучания лучше подключить саундбар или игровые наушники через стандартный 3,5-мм аудиоразъем.

Доступ к более точным настройкам графики, цветопередачи, яркости, развертки, а также эксклюзивные игровые функции реализованы в фирменной утилите Acer Display Widget. Она предлагает на выбор несколько стандартных пресетов, но пользователи могут создать собственные режимы с учетом личных потребностей в играх или других проектах.

Среди других особенностей монитора — специальный функции защиты зрения. В Nitro ED343CURV3 реализованы передовые технологии бренда Acer VisionCare. С помощью BlueLight Shield экран фильтрует вредное синее излучение, а Flicker-Less уменьшает мерцание подсветки, которое зачастую приводит к усталости глаз и появлению головной боли. С технологиями защиты зрения от Acer таких проблем не возникнет!

Монитор Nitro ED343CURV3 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене 39,9 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.