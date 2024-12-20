«Композит» внедрил систему электронного архива «Этлас»

ООО «Композит», российский производитель инновационных материалов, завершил самостоятельную настройку и внедрение системы Электронный архив «Этлас» версии 7.1 для организации внутреннего документооборота и эффективного управления архивными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт».

Компания «Композит» работает над разработкой и производством композитных материалов для различных промышленных и инфраструктурных проектов, что требует учета и хранения большого объема документации. Благодаря внедрению электронного архива «Этлас» версия 7.1, теперь все процессы, связанные с архивированием, хранением и доступом к документам, стали более простыми и удобными.

Система электронный архив «Этлас» была выбрана ООО «Композит» за ее функциональные возможности, соответствующие требованиям по безопасности и совместимости. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность самостоятельной настройки системы, что позволило специалистам ООО «Композит» адаптировать ее под специфические нужды компании без привлечения внешних консультантов.

Электронный архив «Этлас» обеспечивает следующие возможности: полная автономия от зарубежного ПО и максимальная защищенность данных; настройка доступа для различных категорий пользователей, что позволяет разделять права доступа в зависимости от уровня конфиденциальности информации; совместимость с другими программными продуктами, используемыми на предприятии; поддержка всех типов документации и возможность работы с электронной цифровой подписью для повышения подлинности и безопасности документов; функционал для учета бумажного архива с последующим его переводом в электронный формат, что особенно важно для поддержки актуального документооборота.

Самостоятельное внедрение системы помогло ООО «Композит» минимизировать затраты на установку и настройку. Электронный архив позволил компании автоматизировать процесс архивации документов, ускорить доступ к данным и обеспечить строгий контроль безопасности.

Третьи лица не имеют доступа к корпоративным данным, что позволяет минимизировать риск утечек и потери информации. Электронный архив поддерживает регулярное обновление системы, позволяя компании «Композит» работать с документами в современных условиях.

ООО «Композит» планирует и далее использовать возможности системы для увеличения продуктивности и повышения уровня безопасности документооборота.